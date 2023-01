Capriotti: "Pieno sostegno alla proposta formalizzata da Ameli, Gentili, Tiberi, Bellomaria e Perugini"

1' di lettura

19/01/2023 - Il progresso generazionale tra la classe dirigente del Partito Democratico è uno dei temi di svolta, nel percorso di cambiamento e sviluppo che, anche nelle Marche, occorre intraprendere.

Per tale motivo manifesto il mio pieno sostegno alla proposta, formalizzata da Ameli, Gentili, Tiberi, Bellomaria e Perugini. Un percorso che, pur nel rispetto delle esperienze, promuove quel rinnovamento oggi non più rinviabile. In vista del Congresso Regionale, questo progetto definisce il modello di riferimento dalla prospettiva dell’innovazione: i temi e gli obiettivi al centro del dibattito, senza personalismi ed in piena condivisione.