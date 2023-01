Un Partito innovativo, inclusivo, sostenibile: i giovani del PD Marche presentano al pubblico il loro progetto

1' di lettura

18/01/2023 - Come anticipato lo scorso 22 dicembre con un comunicato stampa, siamo pronti a presentare pubblicamente il nostro progetto di un Partito regionale innovativo, inclusivo e sostenibile. Lo avevamo annunciato allora e lo ribadiamo: a distanza di due anni dalla sconfitta elettorale, e dopo l’esperienza del commissariamento del Partito, vorremmo cominciare un percorso nuovo, di ritrovata sintonia con gli elettori.

L’appuntamento per tutti, iscritti e non iscritti, è fissato per sabato 21 gennaio, ore 10, alla

Casa del Popolo di Jesi. Vi aspettiamo numerosi!



Andreose Eugenio

Barazzoni Enea

Belardinelli Marco

Belegni Andrea

Bomprezzi Chantal

Bruni Federico

Carelli Jacopo

Castagna Elvis

Castellani Matteo

Fiordelmondo Federica

Grassetti Adele

Margiotta Giovanni

Mezzabotta Giulia

Monda Massimo

Mosca Giacomo

Pascucci Matteo

Ramini Beatrice

Rossano Fabio

Salvatori Andrea

Santarelli Luca

Santarelli Mattia

Sturani Daniele

Vitali Dorotea