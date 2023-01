Pesaro: Lavoratori precari della sanità: incontro con il presidente della Regione Acquaroli

2' di lettura

18/01/2023 - La battaglia dei lavoratori somministrati Randstand, prima in forze presso ASUR Area Vasta 1 e dal 31 dicembre in forze presso AST 1 di Pesaro e Urbino, è arrivata in Regione.

Martedì 17 gennaio, si è svolto un incontro alla Regione Marche con il presidente Francesco Acquaroli (foto), i sindacati e una delegazione di lavoratori.



L’incontro è stato proficuo e abbiamo affrontato sia la questione della cosiddetta “premialità Covid” che quella del futuro dei lavoratori all’interno della sanità nella riorganizzazione tra Asur – della Marche Area Vasta 1 e Marche Nord. Sulla premialità Covid, l’Amministrazione regionale ha riconosciuto che in passato c’è stato un errore di comunicazione al Ministero della Salute che ha portato a questa mancanza e si è presa l’impegno di trovare una soluzione, di concerto con l’Azienda sanitaria e l’Agenzia per il lavoro, al fine di compensare questa perdita economica subita dai lavoratori.



Per quanto riguarda l’organizzazione della sanità l’Ente ha ribadito la volontà di innalzare il tetto di spesa per il personale (in accordo con il dicastero), anche se in sede di legge di Bilancio, la proposta è stata bocciata dal ministero dell’Economia, bloccando di fatto, sempre secondo l’amministrazione regionale, le nuove assunzioni tramite concorso. Grazie al lavoro intercategoriale svolto con la Funzione Pubblica Cgil, siamo riusciti a ottenere gli elementi per integrare il dibattito e chiedere al presidente della Commissione Sanità regionale Nicola Baiocchi di concentrare le verifiche sul tetto della spesa del personale che nella nostra provincia non ci risulta utilizzato appieno.



Questo primo risultato è frutto del lavoro dei sindacati e dei lavoratori che rappresentiamo. Grazie alla mobilitazione e all’attenzione della politica verso questo problema (ricordiamo l’impegno delle consigliere regionali Vitri e Ruggeri) e del sindaco di Urbino Michele Gambini, le nostre istanze sono arrivate alla Regione Marche. Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e continueremo ad essere aperti al confronto, al dialogo e a vigilare sull’evoluzione della vicenda.



Al termine dell’incontro con il presidente Acquaroli, abbiamo assunto l’impegno di continuare il confronto e di discutere al più presto anche con la direzione della Ast provinciale”.