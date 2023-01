Nell'ultimo weekend sono 25 i morti sulle strade italiane: 2 nelle Marche

1' di lettura

18/01/2023 - Nello scorso fine settimana del mese di gennaio (13-15 gennaio 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 25 decessi.

Di seguito la nota:

Nelle 72 ore, sono stati 17 gli automobilisti deceduti, 3 i motociclisti, 2 i pedoni, 1 ciclista e 2 conducenti di furgone. Due incidenti plurimortali che hanno causato 6 vittime. Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Diciotto gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 8 incidenti fatali. Fra le 25 vittime, 9 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 80 anni, quella più giovane un ragazzo di 16 anni.

Sono state 10 le vittime in Veneto; 3 le vittime in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna; 2 in Puglia, Sicilia e Marche.