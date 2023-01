Congresso Pd Marche, i Giovani Democratici non sostengono alcuna candidatura

2' di lettura

18/01/2023 - In questi giorni sono iniziati i movimenti per il Congresso del PD Marche, che finalmente verrà celebrato dopo il commissariamento dell’onorevole Losacco.

Molti giovani e meno giovani, hanno avviato percorsi di costruzione di possibili candidature. Come Giovani Democratici siamo orgogliosi di vedere tanti nostri iscritti fare da protagonisti in questo processo. Tuttavia, dato che negli ultimi giorni il nome della giovanile è stato utilizzato in modo improprio, ci teniamo a ribadire e sostenere la nostra imparzialità e libertà. Proprio per questo riteniamo importante e necessario sottolineare come i Giovani Democratici Marche, in quanto organizzazione giovanile autonoma, non sostengono né hanno espresso alcuna candidatura. In qualità di reggente dei Giovani Democratici Marche credo fermamente nella libertà individuale di scelta degli iscritti, sta a loro valutare e decidere chi ritengono possa rappresentarli al meglio.

Per questa motivazione la giovanile non presterà il fianco a nessuna mozione, e tantomeno a nessuna corrente di partito. Negli ultimi anni, è stato avviato un percorso trasparente e collaborativo, liberandoci di qualsiasi personalismo. Abbiamo ricostruito una comunità impegnata e che mette al centro delle sue attività battaglie e temi di sinistra. Questo è l’unico percorso che seguiremo: quello della creazione di un documento programmatico che riassume i punti e le battaglie per noi essenziali, da mettere all’attenzione delle varie mozioni che si presenteranno sia a livello regionale che a livello nazionale. Abbiamo avviato un modo nuovo di far politica, in cui si lavora sodo ed insieme per cambiare davvero le sorti di questa Regione, scevro da polemiche ed arrivismi di qualsiasi tipo.

Lo abbiamo fatto tutti insieme, e così abbiamo intenzione di continuare a farlo. Siamo sicuri che il contributo dei giovani a questo Congresso Regionale sia importantissimo ed una risorsa, che con il riconoscimento del giusto valore, può comportare ad una reale rinascita della sinistra, portando anche all’interno del Partito l’esempio vincente di una collaborazione con la giovanile, fondendo esperienza e innovazione.