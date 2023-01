Vitri: "Test mammografici gratuiti bloccati da un anno e Saltamartini sconfessa pure la sua parte politica"

3' di lettura

17/01/2023 - “Dopo oltre un anno, con terribile ritardo, ad aprile partiranno gli inviti per lo screening mammografico gratuito alle donne over 45, ma è grave e imbarazzante la risposta dell’Assessore Saltamartini oggi in Aula - dichiara la Consigliera regionale Micaela Vitri – alla mia interrogazione".

Ho chiesto quando partiranno dal servizio sanitario pubblico regionale le lettere di invito per accedere allo screening gratuito alle donne nelle fasce 40-49 e 70-74 anni di età, ampliando la fascia già ammessa 50-69 anni, come già disposto dalla votazione unanime della mozione n. 58 del 15 febbraio scorso . “Verificato - prosegue Vitri - che la Giunta Acquaroli non avesse ancora attivato l'estensione delle fasce di età, ho riproposto la questione nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2022, con la discussione dell'interrogazione in cui ho ricordato la decisione del Consiglio regionale, nonché poi nel Consiglio sul bilancio del 28 e 29 dicembre, in cui con un emendamento ho chiesto alla Giunta regionale di destinare risorse per l’estensione sperimentale dello screening per le annualità 2023 e 2024.

Purtroppo anche questo emendamento è stato bocciato da tutti i consiglieri di destra. Ma lo psico-dramma si è verificato oggi in Consiglio – precisa Vitri – perché l’Assessore Saltamartini, ha addirittura dimenticato la mozione votata all’unanimità dagli stessi consiglieri di destra disponendo i test gratuiti solamente dai 45 ai 74 anni. L’assessore ha annunciato che per la fascia 45-49 anni l’invito sarà biennale, a partire dal mese di aprile 2023, mentre per quella 70-74 anni l’invito sarà biennale a partire dal mese di settembre 2023. Ma Acquaroli e Saltamartini che Regione stanno governando? Non sanno che ad oggi si devono attendere ben otto mesi per una mammografia nel servizio pubblico e questo rischia di mettere le donne in condizione di rischiare la vita per diagnosi tardive?” La risposta dell’Assessore non è stata ascoltata neppure dai Consiglieri di destra, che altrimenti avrebbero provato solo imbarazzo per essere stati smentiti sulla votazione e quindi sulla scelta di un anno fa. Mi domando: Perché oggi negare una mozione proposta anche dalla Lega?

L’Assessore un anno dopo si accorge di aver sbagliato e lo riferisce con grande superficialità, riportando delle linee guida generiche invece che guardare all’esempio virtuoso di Emilia Romagna e Toscana, come se fosse normale il passo indietro sulla salute delle donne. In Italia ci sono 55 mila casi di carcinoma ogni anno e la diagnosi precoce è fondamentale per combatterli, soprattutto alla luce degli ultimi dati che ne testimoniano l’insorgenza in fasce sempre più giovani. Pagina imbarazzante politicamente per la Giunta Acquaroli, ma soprattutto irrispettosa nei confronti di tutte le donne che da un anno aspettano la chiamata proprio a seguito della votazione del Consiglio regionale del 15 febbraio 2022, che all’unanimità chiedeva di invitare annualmente tutte le donne delle Marche già dai 40 anni ed estendere la precedente fascia 50-69 fino ai 74 anni. Ma in che mani siamo? Purtroppo le donne sono state abbandonate dalla Giunta Acquaroli.