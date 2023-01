AST Pesaro Urbino, nominati i sub commissari per le funzioni di direzione sanitaria e amministrativa

2' di lettura

17/01/2023 - Sono stati nominati questa mattina i due sub commissari per la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa che affiancheranno il Commissario Straordinario nella gestione della neocostituita Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino.

Si tratta del Dr. Edoardo Berselli, Direttore della Qualità Formazione e Accreditamento e che ha già rivestito l’incarico di Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Marche Nord mentre, per la parte amministrativa, della Dott.ssa Anna Olivetti, esperta di controllo di gestione e con ampia esperienza di dirigenza amministrativa in ASUR Area Vasta 1. Due profili estremamente coerenti con quanto previsto dalla DGRM 1869/2022 - delibera regionale con cui la Giunta ha previsto la nomina dei sub commissari - nonché funzionali per il percorso strategico della nuova AST, che dovrà abbracciare la riforma del sistema sanitario regionale ed attivare un nuovo modello organizzativo incentrato sulla prossimità dei servizi ai cittadini e sull’integrazione tra ospedali e territorio.

Sul fronte sanitario, l’esperienza maturata dal Dr. Berselli sulle metodiche di gestione dei processi e della qualità dei servizi, rappresenterà un punto di forza per il governo clinico e l’organizzazione della nuova AST, forte dei principi di pianificazione, monitoraggio e azione su cui ha sempre fondato la sua attività, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantenere elevati livelli di servizio, in relazione agli obiettivi della riorganizzazione delle reti cliniche e dell’integrazione socio sanitaria. Dal punto di vista tecnico-amministrativo, la competenza diffusa che la Dott.ssa Olivetti ha raccolto nel corso del suo lungo percorso professionale e che le ha permesso di entrare in contatto con i processi dei diversi settori amministrativi, tra cui il controllo di gestione, la direzione amministrativa di presidio, la direzione del Distretto di Protezione e Prevenzione maturati in ambito territoriale, assicurerà la necessaria continuità di gestione amministrativa ed una valida guida per le attività istituzionali e strategiche dell’AST.

“Il Dr. Berselli e la Dott.ssa Olivetti sono due professionisti di comprovata esperienza e di grande valore umano – sono state le parole del Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Capalbo al momento della nomina – il loro ruolo rappresenterà per l’AST un vero e proprio valore aggiunto, per accompagnare, in un clima positivo e di collaborazione, il percorso di integrazione tra le due Aziende e gettare le basi per la costruzione della nuova sanità provinciale.” Dall’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini sono giunti gli auguri di buon lavoro al Commissario e ai neo Sub Commissari per l’operato che si accingeranno a svolgere.