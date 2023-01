Ancona: Da Ancona a Londra con volo diretto, torna all'Aeroporto delle Marche EasyJet

2' di lettura

17/01/2023 - È prevista la ripartenza dei voli Ancona – Londra Gatwick a partire dal 03 luglio 2023 per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali.

EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, dopo il successo ottenuto negli anni pre-pandemia con il collegamento da Ancona per Londra Gatwick, che ha fatto registrare ottimi fattori di riempimento, torna a volare sull’aeroporto di Ancona dall’estate 2023.

Nel dettaglio, i voli Ancona – Londra già prenotabili sul sito della compagnia aerea www.easyjet.com , sull’app mobile e sui canali GDS, ripartiranno il 3 luglio 2023 e saranno disponibili ogni lunedì e venerdì fino al termine della stagione estiva (28 ottobre).

Molto soddisfatto dell’annuncio dei collegamenti easyJet il Dott. Alexander D’Orsogna - Amministratore Delegato di Ancona International Airport – che afferma: “il ritorno di easyJet sullo scalo dorico rappresenta un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed è il frutto dell’impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e la Regione Marche. La presenza di easyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta per i passeggeri italiani, sempre più connessi con le principali destinazioni europee grazie al network del vettore aereo ed è altresì un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima Regione, meta da sempre apprezzata dai turisti anglosassoni”.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato:

“Annunciando oggi la ripresa del nostro volo estivo per Londra Gatwick siamo davvero entusiasti di confermare il nostro impegno all’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona. Le Marche sono una destinazione da sogno per i nostri clienti inglesi, ma con questo volo contiamo anche di accompagnare tantissimi passeggeri marchigiani a visitare Londra e il Regno Unito, a partire dal prossimo 03 luglio.”