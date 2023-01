Ambito Territoriale di caccia An2, Rossi: "L'assessore Antonini apre a possibile commissariamento"

1' di lettura

17/01/2023 - "La Regione valuterà la possibilità di attivare la procedura di commissariamento nei confronti dell'Ambito Territoriale di Caccia AN2 in virtù della mancata approvazione del bilancio di previsione 2023": è con queste parole che l'Assessore regionale all'Agricoltura, Andrea Antonini, risponde all'interrogazione presentata dal Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi.

"Avevo chiesto - spiega Rossi - che la Regione prendesse posizione dopo che l'ATC-AN2 non ha ottemperato all'approvazione del bilancio di previsione e dopo che i precedenti tre bilanci erano stati chiusi in passivo oltre che, nel tempo, combinare altri "arrosti". Poiché il massimo ente regionale svolge funzioni di indirizzo e controllo proprio sugli ATC, era doverosa una chiara presa di posizione e la risposta dell'Assessore Antonini, che ringrazio, fa ben sperare". "L'argomento ha suscitato ampio dibattito nell'ambito nel mondo venatorio ed agricolo - continua l'esponente dei Civici Marche - tanto che mi sono arrivati numerosi messaggi di incoraggiamento per far luce sulla vicenda e tenere alta l'attenzione su questi temi e su questa gestione che nessuno, a quanto pare, aveva mai toccato".

"Sono 27 gli anni in cui, ininterrottamente, è in carica l'attuale presidente dell'ATC-AN2: in virtù degli ultimi bilanci chiusi in passivo, della mancata approvazione del bilancio di previsione 2023 e di scelte che non hanno certo brillato per capacità gestionale, credo proprio che si giunta l'ora di arrivare al commissariamento dell'ATC-AN2, così come avvenuto per l'ATC-PS1 (a seguito di un'altra mia interrogazione) per poter dare il giusto indirizzo a questi Ambiti che svolgono un ruolo decisivo per la tutela della fauna e delle risorse ambientali", conclude Rossi.