Pesaro: Confcommercio Marche Nord, 2022 negativo per diversi settori: tra le principali cause il caro energia

16/01/2023 - Nella mattinata di lunedì, presso la sede a Pesaro, si è tenuta la conferenza stampa di Confcommercio Marche Nord per analizzare i dati del 2022 e spiegare le proposte per il nuovo anno.

ANALISI - Dai dati raccolti è emerso un calo marcato delle imprese nel settore agricolo pari a 238 imprese e delle imprese commerciali (dettaglio e ingrosso) di 254 aziende. Nonostante questo, però, il settore commerciale resta il comparto più importante e numeroso. Numeri negativi anche per il settore del manifatturiero e industriale, mentre crescono le imprese di servizio e di consulenza (pubblicità, immobiliari, finanziarie e assicurative) e le attività di noleggio, agenzie di viaggio. Infine, nel turismo aumentano le imprese del ricettivo (da 389 a 396), ma calano le attività legate alla ristorazione (da 2200 a 2174). “Il mondo del commercio nel 2022 ha sofferto pesantemente l’aumento dei costi energetici, frutto di una avida speculazione, la diminuita capacità di spesa da parte dei consumatori, il costante aumento delle vendite online”. Ha detto Amerigo Varotti – Direttore Confcommercio Marche Nord – a margine della conferenza stampa odierna.



Sono diverse le proposte presentate da Confcommercio Marche Nord per superare le difficoltà dell’anno passato e migliorare i dati nel corso del 2023. Tra le tante idee è presente una richiesta alla politica ed al Governo di una lotta senza quartiere alla speculazione sul costo della bolletta energetica e pagamento di forti tasse da parte degli speculatori che han fatto extrautili. Si parla anche di una rapida e seria web tax per le multinazionali dell’e-commerce che drenano i consumi interni e “fanno chiudere” botteghe locali (solo perché non pagano le tasse in maniera giusta e pari a quello che pagano imprese a posto fisso). Proprio per agevolare le attività commerciali nei borghi collinari e montani, si procederà alla richiesta di una fiscalità di vantaggio. Infine, stesso mercato e stesse regole per gli affitti brevi, B&B e appartamenti ad uno turistico. Sono tante le proposte della Confcommercio Marche Nord per aiutare commercianti, ristoratori e imprese a fronteggiare il caro energia e problemi causati dalla grande distribuzione.



Non solo dati negativi. L’anno 2022 è stato positivo per il movimento turistico in Provincia di Pesaro e Urbino. Il riferimento è fornito dai dai relativi agli arrivi e delle presenze turistiche, alle redditività delle imprese turistiche che comunque è stata messa pesantemente in discussione dal caro energia. La bellezza del nostro territorio, la tranquillità e sicurezza dei luoghi sono stati premiati nel 2022 dai turisti. Ancora si preferisce il turismo di prossimità, rinunciando a situazioni di stress eccessivo. Confcommercio è da sempre al lavoro per il settore del turismo.



Proprio su questo argomento Amerigo Varotti si è espresso così: “Il turismo è certamente uno dei settori che ci ha visto maggiormente impegnati. Da sempre, ma particolarmente negli ultimi anni con il progetto ‘Itinerario della Bellezza’. E’ un progetto nato cinque anni fa e che coinvolge per 5 comuni. Quest’ultimi – dice il direttore di Confcommercio Marche Nord – hanno affidato a noi l’incarico di promuovere e valorizzare l’offerta turistica locale. Siamo sempre al lavoro per migliorare i nostri mezzi e strumenti in ambito della comunicazione. In ottica futura - conclude Varotti - è necessario un cambio di passo per migliorare la situazione economica del nostro territorio.”. Alla conferenza era presente anche il presidente Angelo Serra, che ha evidenziato i problemi causati dal conflitto tra Russia e Ucraina in merito ai prezzi dell'energia e materie prime.