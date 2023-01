Pesaro: Fondi per la difesa della costa, Biancani: "A Pesaro e Gabicce solo briciole"

3' di lettura

12/01/2023 - "Mi dispiace dover partecipare a un dibattito che sembra più un battibecco ma ritengo importante fornire dati corretti e relativi alla problematica che ho sollevato, ovvero la mancata destinazione delle nuove risorse per la difesa della costa a Pesaro e Gabicce, e per questo invito il Consigliere Baiocchi a informarsi bene prima di intervenire sui temi e a non confondere volutamente le carte in tavola", commenta il consigliere regionale Andrea Biancani.

"Per evitare di rispondere alle questioni che ho sollevato ha provato a fare confusione tra fondi diversi e stanziati negli anni precedenti, ignorando, o forse non conoscendo proprio, l’esistenza delle nuove risorse messe a disposizione dall’Europa alle Marche, per un totale di 39,5 milioni, di cui la Regione darà a Pesaro appena 250 mila euro, lo 0,7% e a Gabicce niente. Due Comuni sicuramente molto importanti dal punto di vista del turismo balneare e con la presenza di un gran numero di operatori del settore.

Il milione e mezzo di fondi di cui invece parla Baiocchi è ben diverso. Sono risorse regionali, il cui stanziamento è stato previsto e assegnato in gran parte dal precedente governo regionale, oltre 1 milione.

Assegnazione avvenuta attraverso un sistema virtuoso, avviato dalla scorsa legislatura, che prevede dei bandi a cui partecipano i Comuni sia per la difesa della costa sia per i ripascimenti.

Grazie a questo sistema, fortunatamente ancora previsto, i Comuni mettendo una parte delle proprie risorse ottengono il cofinanziamento regionale.

Un sistema replicabile ma che non riguarda la destinazione dei ben 39,5 milioni di fondi PNRR e POR-FESR arrivati dall’Europa. Questi fondi sono stati assegnati in maniera diretta dalla Regione.



Visto che il Consigliere Baiocchi dice di non aver nemmeno trovato la richiesta del Comune di Pesaro, lo informo che la stessa è stata inviata il 25 novembre e conteneva, come già dichiarato, tre richieste di intervento: circa 1,9 milioni per le scogliere di Baia Flaminia, 1,2 milioni per le scogliere di Vallugola e 250 mila euro per la scogliera sotto Casteldimezzo. La Regione ha scelto di finanziare solo quella di Casteldimezzo.

Ricordo inoltre che, durante la discussione sul bilancio regionale, la maggioranza di cui fa parte Baiocchi, ha bocciato per ben due volte (in Commissione e in Aula) un emendamento dove si chiedeva di destinare 400 mila euro a Pesaro, proprio per il completamento degli interventi sulla spiaggia di levante fino ad arrivare sottomonte.

Baiocchi dovrebbe prestare più attenzione a difendere gli interessi del proprio territorio invece che a fare confusione per coprire gli errori della maggioranza regionale di cui fa parte. Questa volta a Pesaro e Gabicce arrivano le briciole, lo 0,7% dei fondi. Il fatto che gli altri anni il Comune abbiamo vinto dei bandi, come tutti gli altri, non c’entra proprio nulla. Quando la Regione ha potuto scegliere come destinare milioni di euro in maniera diretta ha ignorato le richieste di Pesaro e Gabicce nel silenzio della maggioranza. Pesaro e Gabicce possono aspettare.

Avevo già segnalato come anche lo scorso anno siano stati finanziati in maniera diretta, con fondi regionali e senza la necessità di dover partecipare al bando, diversi Comuni della costa, ad esclusione di Pesaro e Gabicce.

Il dato finale infatti è che, mentre agli altri Comuni delle Marche arriveranno 39,5 milioni di fondi europei diretti, oltre ai fondi regionali degli anni precedenti, i Comuni di Pesaro e Gabicce dovranno continuare a partecipare ai bandi dei prossimi anni e a pagare parte delle spese, se vorranno realizzare gli interventi più importanti.

Mi dispiace constatare, ancora una volta, che ogni qualvolta porto all’attenzione del nostro territorio e della nostra comunità un tema serio e concreto, il Consigliere Baiocchi ne approfitti per buttarla in contrapposizione politica senza affrontare realmente le questioni poste".