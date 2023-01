Dl Aiuti, Battistoni (FI): “Con approvazione stanziati 200 milioni per le zone alluvionate delle Marche”

1' di lettura

12/01/2023 - “Con il via libera al Dl Aiuti Quater, il Governo stanzia 200 milioni di euro in favore delle Marche. Il provvedimento, contenuto nell’articolo 12-bis del decreto legge, autorizza per l’anno 2022 i finanziamenti necessari a fronteggiare gli effetti meteorologici calamitosi registrati il 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni della provincia di Macerata e di Ancona”.

Lo comunica in una nota il deputato azzurro e Commissario di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni.

“Contestualmente al via libera del Dl Aiuti Quater - aggiunge – nella giornata odierna in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi verificatosi nel Centro Italia con la nomina del Commissario Straordinario alla ricostruzione e finanziando il Fondo regionale di Protezione civile con ulteriori 10 milioni di euro per sostenere le attività connesse alla ricostruzione e alla sicurezza dei territori”, conclude Battistoni.