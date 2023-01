Aborto, mancato rinnovo convenzione con AIED: l'appello di Giovani Democratici delle Marche

3' di lettura

11/01/2023 - Qualche mese fa Mr. Presidente Giorgia Meloni affermava che il suo partito non avrebbe toccato né avrebbe fatto passi indietro nel garantire l’applicazione della legge sull’aborto. Analizzando ciò che sta facendo il partito di Giorgia Meloni attraverso la giunta regionale Acquaroli è molto semplice: accattare voti dalle associazioni pro life e spingere la società verso l’età del medioevo.

Dal mese febbraio nell’ospedale di Ascoli Piceno non sarà più possibile abortire affidandosi all’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (Aied).

L’associazione citata, opera su tutto il territorio nazionale e in base al proprio Statuto non ha alcuna finalità commerciale o di lucro, esercita un'azione di stimolo sulle strutture pubbliche purché venga attuato ciò che le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale ed andrologica, prevenzione socio-sanitaria e rispetto del diverso e delle minoranze (come nel caso dell'omosessualità). Nelle Marche, l’Aied ha svolto, negli ultimi 42 anni, un ruolo fondamentale, ha gestito urgenze, ha messo una pezza al problema delle liste d’attesa infinite e fornito i certificati di interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) quando i consultori pubblici erano in ferie.

La giunta Acquaroli non rinnovando l’accordo tra l’AST 5 e Aied, ha , di fatto, imposto l’abolizione di un servizio essenziale che determina la garanzia di un diritto, quello sull’aborto, presente in Italia dal 1978.

La legge 194 del ’78 non fu perfetta ed infatti consente ai gruppi anti-abortisti e a molti medici obiettori di esercitare la propria attività all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. Questo è ciò che avviene nelle Marche e specialmente nelle province di Fermo e Jesi, dove la percentuale di obiettori è pari al 100% tra medici e operatori sanitari. Ciò che svolgeva l’Aied, infatti, era cruciale nel garantire l’accesso ai servizi che garantiscono l’accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) a tutte le donne marchigiane.

La Destra continua con le sue limitazioni e i costanti ostacoli , in materia di aborto, che impone alle donne. Irene Manzi ha descritto la scelta politica di Acquaroli come «Decisione in linea con la giunta Fdi che va contro la libertà delle donne» .

Mr Giorgia Meloni affermò e afferma tuttora «Non intendo abolire la legge 194. Non intendo modificare la legge 194. In che lingua ve lo devo dire? Voglio applicare la legge 194 » .

Quando Meloni chiede, però, una piena applicazione della 194 non riconosce come un problema l’alto numero di obiettori di coscienza: cita anzi il rafforzamento della legge nelle parti in cui la legge stessa parla di tutela della maternità. Parti che sono uno degli altri motivi per cui, di fatto, in Italia l’accesso all’aborto è difficoltoso.

L’ingresso di personale obiettore, che Meloni dice ora di voler rafforzare, è stato a sua volta favorito, sostenuto e finanziato con specifiche politiche a livello locale o regionale, in quelle regioni dove FDI governa.

FDI nel suo programma cita «la piena applicazione della legge 194 a partire dalla prevenzione». Ciò che non sa, però, sono i dati presentati dall’OMS, i quali confermano che educazione sessuale nelle scuole e contraccezione gratuita sono alcuni degli strumenti più efficaci per la riduzione di gravidanze precoci e indesiderate e di aborti. Ad entrambe le questioni, né Meloni né il suo programma fanno riferimento. Sarebbe troppo difficile!

Come Giovani Dem delle Marche, ci siamo sempre impegnati nelle battaglie pro-aborto e oggi più che mai continueremo a farlo per contrastare l’arretramento di una società gretta e antica che vorrebbe il ritorno al caro e vecchio patriarcato. In questa nostra battaglia, facciamo appello a tutte le associazioni femministe delle Marche di ritrovarsi insieme in un incontro congiunto affinché tutte le forze politiche pro-aborto, contrastino con forza e con un'unica voce la scelta scellerata di questa giunta regionale.