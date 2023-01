Fano: Feste finite, riparte il calcio a 8 Csi: chi fermerà la capolista Da Enry?

2' di lettura

10/01/2023 - Nemmeno le festività natalizie hanno arrestato la corsa di Da Enry #simangia Calcinelli che, vincendo il recupero contro Isola di Fano, è riuscita a chiudere l’anno a punteggio pieno.

Dopo 12 giornate, infatti, il team nero verde comanda con 36 punti la classifica del 33° campionato provinciale Csi di Calcio a 8, abbinato al 26° trofeo Prodi Sport e al 16° memorial Vittorio Del Curto (sponsor Bon Bon, Bcc Fano, Idronova, Avis Fano, Schnell).

La manifestazione, che vede la partecipazione di 18 squadre, è entrata nel vivo e nelle scorse settimane si sono disputate le sfide rinviate nelle precedenti settimane, sfide che hanno confermato la leadership indiscussa della squadra di Calcinelli, alla quale pare tener testa solo Paintball Candelara che insegue a -6.

Chi invece pare non godere di un ottimo stato di forma sono i campioni in carica di Enoteca Biagioli (prossimi avversari della prima della classe) che veleggiano a metà classifica e nell’ultimo turno sono stati sconfitti nettamente da Special One, formazione che dopo una partenza in salita sta lentamente risalendo la china.

Ottima chiusura di 2022 invece per Asd Fortitudo Sant’Orso che grazie alle due vittorie consecutive ha lasciato in fondo alla classifica Carrozzeria Adriatica, ha agganciato a quota 7 PF Umana e ha messo nel mirino Futura98 che di punti ne ha 10.

Lunedì 9, intanto, dopo la classica sosta natalizia, il campionato è ripartito a pieno regime. Questi gli incroci della 13esima giornata: Bar Il Mulino – Fano2; Paintball Candelara – Asd Fortitudo Sant’Orso; Da Enry – Enoteca Biagioli; Athletico Bellocchi – Carrozzeria Adriatica; Futura 98 – Real Marche; Km25 – New Team Fano; Special One – San Cristoforo; Autoscuola Paoloni – Top Argento; PF Umana – Isola di Fano.

Per restare aggiornati: www.csifano.it o 347.01.25.178.