Posti letto congelati, Ruggeri (M5S): "Ora che è all’opposizione, il Pd ci insegue sulle nostre battaglie storiche"

09/01/2023 - La consigliera regionale commenta le ultime prese di posizione dei dem sui posti letto congelati e mancanti nella provincia di Pesaro e Urbino

“Salutiamo come una novità positiva, anche se tardiva, l’attenzione posta dal Pd sui 50 posti letto per acuti assegnati alla provincia di Pesaro e Urbino, ma rimasti ancora congelati dopo ben cinque anni, persino durante l’emergenza pandemica”. Esordisce così la capogruppo M5S in consiglio regionale Marta Ruggeri. “Si tratta infatti – prosegue la consigliera - di una implicita ammissione, a posteriori, di quanto fossero valide le rivendicazioni che da sempre il Movimento 5 Stelle porta avanti sulla sanità, a prescindere dal colore politico delle giunte regionali in carica, con il risultato di essere stato ignorato o, peggio, sbeffeggiato”.

Originariamente quei posti sembravano destinati alla clinica privata da realizzare in località Chiaruccia di Fano, ma l’ipotesi sembra ormai tramontata per lasciare spazio ad altre suggestioni che indicherebbero la loro attribuzione alle terme di Carignano di Fano o alla struttura socio-sanitaria di Villa Fastiggi. Su entrambe le possibilità, la capogruppo Ruggeri ha presentato due interrogazioni in consiglio regionale, nei mesi di agosto e ottobre dello scorso anno, ottenendo dall’assessore Saltamartini solo risposte evasive che rinviavano ogni determinazione al nuovo piano socio sanitario, annunciato ormai da mesi ma ancora non presentato.

“Il consiglio comunale di Fano – dichiara ancora Ruggeri - ha invece chiesto all’unanimità che i 50 posti letto di ortopedia rimasti sulla carta vengano implementati in una struttura pubblica, con un occhio di riguardo per l’ospedale Santa Croce. Vorrei inoltre ricordare ai colleghi del Pd, che si riscoprono ora sensibili alla questione, che la stessa premura non è stata da loro dimostrata quando presentai una mozione nel novembre 2020 per attivare quei posti letto, visto che votarono contro come fece tutto il centrodestra. Rimane infine una forte ambiguità nel margine lasciato aperto dal Pd rispetto a una possibile destinazione dei posti a strutture private convenzionate, per noi invece la loro natura pubblica non può essere messa in discussione”.

“Anche il tema sollevato sul forte squilibrio tra le ex Aree Vaste nella dotazione di posti letto – conclude la capogruppo M5S - si pone sulla scia di quanto da noi rilevato fin da quando la giunta Spacca, sostenuta dal Pd, tagliò 99 posti letto per acuti nella nostra provincia, rendendola la più penalizzata delle Marche insieme a quella di Fermo. Se siamo contenti che dopo anni di sensibilizzazione da parte del nostro movimento, altre forze politiche stiano convergendo sulle stesse posizioni, non possiamo nascondere che il Pd avrebbe senz’altro potuto rimediare a queste carenze quando era alla guida della Regione. La politica purtroppo è anche gioco delle parti e lo scambio di ruoli porta spesso a rivedere le proprie posizioni. Lo stesso ragionamento vale per il centrodestra che ha vinto le elezioni promettendo di farsi carico di questi nodi critici legati alla sanità, ma ad oggi sta fortemente deludendo le aspettative dei marchigiani”.