Jesi: Report, allevamenti intensivi, pratiche ed impatto sull'ambiente: Fileni in tv

09/01/2023 - Ecco cosa è andato in onda nella puntata del 9 gennaio 2023 dedicata agli allevamenti intensivi di polli (CLICCA QUI)

"Nel mondo ci sono 26 miliardi di polli, 500 milioni solo in Italia. La maggioranza di tutti questi polli cresce negli allevamenti intensivi (.. ) come sono gli allevamenti in Italia? E quelli biologici? "Report" risponde a queste domande mandano in onda delle immagini esclusive su come vengono allevati i polli in quella che è considerata un'eccellenza del comparto degli allevamenti biologici: l'azienda Fileni. Si chiede se le strutture che li ospitano siano conformi e chi controlli che tutto venga fatto nel rispetto rigoroso della legge".

Questi sono i quesiti che la trasmissione RAI3 “Report” ha affrontato nella puntata andata in onda il 9 gennaio, come preannunciato.

Il lungo servizio di Giulia Innocenzi ha affrontato le dinamiche degli allevamenti intensivi, attraverso le immagini riprese direttamente all’interno degli allevamenti della zona (Ripa Bianca, Cannuccia, Monte Roberto). Nel servizio si è parlato di biologico, ed infine dell’impatto degli allevamenti intensivi sull’ambiente. Numerose le testimonianze di ex operai, residenti di Jesi, Monte Roberto e Cingoli, con interviste istituzionali a Regione Marche, Azienda Sanitaria veterinaria, Arpam, Oasi Ripa Bianca, LAV ed alcuni richiami alla risposta che Fileni ha fornito alla trasmissione per iscritto su alcuni quesiti posti e sulle caratteristiche aziendali per il riconoscimento Bcorp, ottenuto per il prodotto biologico e presentato a Dubai l'anno scorso.

Per chi volesse rivedere la puntata ecco il LINK