Confagricoltura Marche: "Bene il piano di gestione del lupo"

07/01/2023 - “Accogliamo positivamente il via libera, da parte della Commissione Agricoltura della Camera, all’ordine del giorno sull’emergenza fauna selvatica che impegna il governo a un piano di gestione del lupo nel rispetto delle normative europee e dell’attività agricola”.

Confagricoltura Marche apprezza la decisione della Commissione presieduta dall’on. Mirco Carloni, che già come assessore regionale all’agricoltura aveva preso coscienza del problema, ringraziandolo per aver affrontato subito una questione rispetto alla quale la stessa associazione aveva segnalato a più riprese, documentazione alla mano, le forti preoccupazioni degli imprenditori agricoli anche per gli allevamenti di collina o pianura.

“Secondo i dati del Copa Cogeca - ricorda Confagricoltura - l’Italia è lo stato all’interno dell’Unione europea che ha aumentato più di tutti la popolazione del lupo, con una crescita dell’87% negli ultimi cinque anni. A fine novembre il Parlamento europeo si era anche espresso per la prima volta con una risoluzione che ha riconosciuto l’esistenza di un problema di coesistenza che andrà monitorata sulla base di dati scientifici. Porre l’attenzione al tema dell’eccessiva presenza dei predatori significa dare ascolto ad una parte del settore primario, quello legato agli allevamenti, che riveste un ruolo importante nell’economia agricola anche del territorio marchigiano”.