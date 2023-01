Infrastrutture e manutenzione del territorio: per Confartigianato priorità non più differibile

2' di lettura

05/01/2023 - “I più recenti eventi fanno emergere nuovamente la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla integrità e cura del territorio e sulla manutenzione delle infrastrutture”.

Lo sostiene Roberto Bornaccioni, Presidente del Comitato territoriale di Urbino che ribadisce come questo, per le aree interne in particolare, resti un tema di interesse prioritario. “La disastrosa alluvione di settembre e la più recente frana che ha interessato la SP 129 Cagli-Pianello hanno fatto riemergere questo annoso tema su cui Confartigianato da sempre chiede maggiore attenzione. Ci sono però segnali positivi, come la nuova disposizione normativa che consente la raccolta di legname lungo le aree fluviali, ciò almeno in parte dovrebbe favorire l’efficienza idrogeologica del territorio”.

Altri segnali incoraggianti stanno arrivando ora dalla politica con l’intesa sull’attivazione della Galleria della Guinza attesa da decenni. “Accogliamo favorevolmente i segnali che arrivano dagli amministratori pubblici, un plauso va all’impegno della Regione Marche. Auspichiamo che quanto finalmente definito dalla politica trovi concreta attuazione nell’orizzonte temporale delineato”, prosegue Bornaccioni. “ Ora confidiamo che vengano mantenuti gli impegni politici su questa fondamentale infrastruttura di collegamento interregionale. Se vogliamo davvero far scoprire i nostri territori e favorire l’economia locale, bisogna tutelare i piccoli borghi e le aree interne, sono questi i primi elementi connotativi del territorio e della nostra offerta turistica, ma per farlo è fondamentale uscire dall’isolamento”.

“Su questi aspetti”, conclude Bornaccioni, “condividiamo l’impostazione data dalla nuova legge di bilancio al capitolo Turismo, con misure a sostegno dell’ecosistema turistico visto come ambiente in cui operano professionalità molto diverse fra loro e convivono grandi biodiversità”. Vanno anche nella giusta direzione, il Fondo destinato ai Piccoli Comuni a vocazione turistica e il Fondo per il turismo sostenibile le misure su cui la nuova legge di bilancio stanzia rispettivamente 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per il Fondo per il Turismo sostenibile 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.