Fano-Grosseto, 150 milioni per la Galleria della Guinza. Albano (Mef): “Il governo sblocca un’opera cruciale ferma da trent’anni”

1' di lettura

02/01/2023 - "Durante la prima riunione del CIPESS, alla quale ho partecipato dopo aver ricevuto la delega dal Ministro dell’Economia e Finanze, è stata approvata una delibera che rende disponibili 150 milioni di euro per la Galleria della Guinza ”.

Lo dichiara alla stampa il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano durante la visita alla galleria incompiuta, alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, dell’assessore regionale ai trasporti Francesco Baldelli e della senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Il finanziamento di quest’opera ferma da oltre trent’anni, fortemente voluto dal presidente Acquaroli, è cruciale per lo sviluppo delle aree interne e dell’Italia centrale tutta: consentirà un collegamento diretto tra Marche, Umbria, Toscana, favorendo la crescita dei rispettivi territori, e tra la costa adriatica e quella tirrenica. Le Marche - continua il sottosegretario - anche grazie all’operato della Regione hanno assunto un ruolo di primo piano nell'agenda di governo; lo dimostra anche l'attenzione riservata a questo territorio in legge di bilancio: fondi per alluvione, sisma, aeroporto di Falconara. La questione Italia centrale al centro dell'agenda politica italiana, dunque, non è uno slogan ma una precisa volontà politica del presidente Giorgia Meloni e di tutto l’esecutivo che si sostanzia in scelte e interventi fattivi", conclude.