Senigallia: Agli archivi il 2022: ripercorriamo l'anno che è stato

31/12/2022 - Il 2022 è ormai agli archivi. Un anno segnato dalla tragedia dell'alluvione di settembre e dalla paura per il terremoto di novembre ma che ha visto anche il ritorno ad una normalità nella vita sociale dopo i due difficili anni della pandemia.

Ecco le principali notizie più cliccate del 2022.



Primi su tutti gli articoli che hanno riguardato l'alluvione del 15 settembre e le varie allerte meteo. Purtroppo nell'alluvione hanno perso la vita anche 12 persone e c'è ancora una dispersa.



A novembre è arrivato anche il terremoto con uno sciamo sismico tuttora in corso.



Purtroppo non sono mancati anche i gravi fatti di cronaca nera, come l'investimento dell'anziana di Marzocca trascinata da un pirata della strada per otto chilometri, o la morte dell'operatore dell Cri nell'incidente di Chiaravalle o l'omicidio dell'anziana affetta da Alzheimer a Filetto o la coppia travolta e uccisa in bici sul lungomare di Montemarciano da un automobilista ubriaco.



Tra gli articoli più letti del 2022 anche il focolaio di Covid e influenza scoppiato dopo una festa di Carnevale in discoteca. Non sono mancati gli eventi che hanno attirato le letture, come il concerto di Irama a giugno e quello dei The Kolors a luglio.



Nella prima parte dell'anno a tenere banco è stato ancora il tema del green pass e dei no vax. E poi la guerra in Ucraina.



L'augurio per tutti è che il il 2023 sia per tutti migliore, noi, nel bene e nel male, continueremo a raccontarvelo. Dalla redazione di Vivere Senigallia grazie per essere stati con noi e buon anno nuovo!