Fermo: Magliano di Tenna piange la scomparsa del Prof. Alberto Fidanza, fratello di Flaminio uno dei principali promotori degli studi sulla Dieta Mediterranea

30/12/2022 - Avrebbe compiuto 100 anni a marzo. Alberto ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica di biochimica, vitaminologia, fisiologia e scienza dell'alimentazione. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia a Magliano di Tenna.

Magliano di Tenna piange la scomparsa del Prof. Alberto Fidanza avvenuta giovedi’ scorso a Roma, poi trasportato nella tomba di famiglia al cimitero di Magliano di Tenna il giorno della vigilia di Natale.Il prossimo 14 Marzo avrebbe compiuto 100 anni.

Un secolo di vita dedicato alla ricerca scientifica di biochimica, vitaminologia, fisiologia e, come del resto suo fratello il Prof. Flaminio Fidanza, anche nella Scienza dell’Alimentazione, entrambi figli del Dott. Enrico che fu il medico condotto proprio a Magliano. Tutti longevi, il papà 96 anni, Flaminio 93, Alberto 99 anni. Ottimi nutrizionisti e fautori delle vitamine sia con gli studi che con l’esempio.

Per Alberto Fidanza, una infinità di incarichi soprattutto all’Univerità “La sapienza” con studi ed innumerevoli pubblicazioni su argomenti di vitaminologia e gli aspetti nutrizionali e terapeutici, i rapporti tra ormoni e vitamine, il ruolo delle vitamine nei processi immunitari, nella funzione visiva e le vitamine e lo sport.

La sua scoperta piu’ rilevante è quella di aver messo in evidenza come le vitamine, in opportuna dose, abbiano effetti protettivi sulle cellule e come alcune di esse svolgano un’azione ipocolesterolemizzante ed ipolipemizzante proteggendo l’apparato cardiovascolare, oltre alla vitamina “C” ed “E” ed il “betacarotene” che, per la loro azione antiossidante, devono essere considerate le sostanze naturali dotate di un eccezionale potere protettivo nei confronti dei radicali liberi che sempre di piu’ incidono nella patologia degenerativa delle cellule e dei tessuti.

Ecco allora l’importanza dell’alimentazione, della dieta mediterranea di uno stile di vita consono, senza fumo, con l’uso dell’olio di oliva, del buon vino rosso (meglio se dei nostri territori, come predicavano).

Fu infatti il fratello, il Prof. Flaminio Fidanza, uno dei principali collaboratori dello scienziato statunitense Ancel Keys, promotori degli studi sulla Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO, con i famosi “Seven Countries Study” (lo Studio delle Sette Nazioni) basati sui rapporti tra colesterolo e malattie cardiovascolari.

Gli studi che condusse ai fini degli anni cinquanta e per ben 31 anni consecutivi sulla popolazione di Montegiorgio, grazie anche alla presenza dell’Ospedale Diotallevi, furono anticipatori di tale iniziativa.Fu proprio lui che curo’ il monitoraggio e la raccolta dei dati, ma ha onori e gloria, anche ai fini promozionali e turistici furono ad appannaggio di Pollica, nel Cilento, dove proprio Ancel Keys abito’ per 40 anni, nella frazione di Pioppi e dove invito’ in diversi incontri e convegni i maggiori scienziati del settore, di fama internazionale. L’Associazione montegiorgese “Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea” da sempre si è battuta per la promozione di tale brand.

I figli Paola e Francesco insieme ai nipoti, presenti alla tumulazione, hanno manifestato al Sindaco Pietro Cesetti la volontà di un evento il prossimo 14 Marzo, data in cui avrebbe compiuto 100 anni.