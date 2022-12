Covid Marche: calano leggermente i i contagi, 4.255 nuovi casi in una settimana. 20 le vittime

1' di lettura

30/12/2022 - Scendono leggermente i i nuovi contagi da Covid registrati nelle Marche nell'ultima settimana. Sono infatti 4.255 i nuovi casi di positività registrati dal 23 al 29 dicembre, contro i 4.655 della settimana precedenti. 20 i decessi.

Secondo il bollettino settimanale su 7.738 tamponi processati, 4.255 sono positivi (erano 4.655 quelli positivi nella settimana precedente). Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 1.061 Ancona, 757 Ascoli Piceno, 579 Fermo, 989 Macerata, 678 Pesaro e Urbino, 35 fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 282,91 positivi (era a 309,51).

I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 191 (+2 rispetto alla settimana precedente), di cui 9 in terapia intensiva (+5). Negli ultimi 7 giorni si sono registrati 20 decessi (erano 31 nella settimana prima). I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 4.293.