Porto Sant’Elpidio: È FantaSanremo-mania - dai cantanti in gara ai volti più noti dello spettacolo, il fenomeno elpidiense conquista tutti

29/12/2022 - Ritorno col botto per il gioco ideato dai ragazzi del Bar Corva da Papalina, consacrato al successo nazionale dal Festival di Sanremo 2022. In appena due giorni dal via alle iscrizioni, sono già oltre 250mila le squadre iscritte, mentre sui social è già esploso il trend tra cantanti in gara e influencer.

Mancano ancora alcuni mesi al Festival della Canzone Italiana, ma da qualche giorno l’attenzione di centinaia di migliaia di giovani italiani è già tutta rivolta alla manifestazione canora. Se il Festival di Sanremo è diventato oggi un ‘trend topic’ tra Millenials e Generazione Z, il merito è sì dello svecchiamento del format e dei cantanti in gara, ma anche, e soprattutto, di quel geniale gioco nato per caso tra le mura del Bar Corva da Papalina, a Porto Sant’Elpidio: il FantaSanremo. Spiegare cos’è il FantaSanremo è ormai inutile, considerando quanto il gioco sia diventato popolare e di dominio pubblico nel giro di pochi anni, fino a essere definitivamente consacrato al successo con l’edizione 2022 del Festival e il fenomeno social che lo ha accompagnato.

Sulla scia del successo dello scorso anno, i ragazzi del Bar Papalina sono tornati quest’anno più carichi che mai, scommettendo nuovamente sul loro “gioco”, che nel frattempo si è trasformato in realtà in qualcosa di ben più serio, dando vita a una vera e propria startup che il CNA ha riconosciuto come “la più innovativa delle Marche e dell’Umbria”. Dopo una lunga attesa, qualche giorno fa l’agognato annuncio social del via libera alle iscrizioni ha lanciato una vera e propria “FantaSanremo-mania”: in poche ore, il sito e l’app hanno fatto registrare cifre record, con utenti e squadre moltiplicati rispetto ai dati dello scorso anno. E se l’edizione 2022 era stata memorabile per le oltre 500.000 squadre iscritte, quella di quest’anno ha tutte le carte in regola per battere ogni primato: basti considerare che sono già 266.205 (dato aggiornato alle 16:00 di oggi) le squadre registrate in sole 52 ore, oltre la metà di quelle totali in gara lo scorso anno. E le prospettive di crescita sono altissime, dato che c’è ancora tempo fino al 6 febbraio alle 23:59 per inserire la propria formazione.

Tra le novità di quest’anno, in primis il cambio location, con il trasferimento del quartier generale dal Bar Papalina all’Ariston, e poi alcune modifiche sostanziali al regolamento. Tra le più significative, il bonus più gettonato dello scorso anno, ovvero pronunciare “FantaSanremo” sul palco, che da quest’anno diventa un malus (dunque una penalità) che sottrae 10 punti; l’eliminazione di alcuni bonus come i riferimenti a “Zia Mara” o “Papalina” sul palco; l’introduzione di bonus settimanali e giornalieri ancora “top secret” e di speciali bonus Premium e Solidali. Non mancano poi bonus e malus più divertenti e ironici, come i trenini del pubblico, la celeberrima ‘scapezzolata’ o il batti cinque con Gianni Morandi. Tutti i big in gara sembrano aver raccolto la sfida, e se c’è chi come Levante o Giorgia mostra sui social ancora qualche perplessità sui Baudi e sui meccanismi del gioco, artisti come Tananai e Coma Cose sono entusiasti e pronti a raccogliere la sfida lanciata dai giovani elpidiensi.

Per partecipare, scoprire il regolamento e tutte le informazioni e curiosità sul gioco, basta visitare il sito del FantaSanremo, fantasanremo.com, o scaricare l'app per dispositivi mobili.