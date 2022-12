Lega Marche: "2023 record di sblocco dei cantieri"

2' di lettura

29/12/2022 - “Finalmente dopo decenni di promesse non mantenute, con l'arrivo di Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture, per le Marche si prospetta un 2023 di investimenti e cantieri record".

Dopo l'approvazione del nuovo codice degli appalti, che accelera l'iter dei lavori e taglia la burocrazia, e con lo sblocco di 4,55 miliardi di fondi Anas potranno essere avviati cantieri di opere attese da decenni che daranno un impulso all'economia regionale e permetteranno alle Marche di uscire dall'isolamento geografico”.

“Filiera di governo Lega ancora una volta al centro degli interventi per lo sviluppo delle Marche grazie al lavoro del Ministro Salvini cui si devono le certezze di cantierizzazione per E78 Fano-Grosseto, intervalliva Mattei-La Pieve e rotatoria di Civitanova - dichiarano il commissario della Lega Marche on. Riccardo Augusto Marchetti, il capogruppo Renzo Marinelli ed i consiglieri regionali della Lega – Una svolta importante non solo per l’entità degli investimenti, ma perché i cantieri interverranno per sanare ataviche difficoltà di collegamento dell’entroterra con gli snodi logistici principali, determinanti anche nella risoluzione del problema spopolamento.

Nel dettaglio si interverrà sulla E78 nel Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa con l’adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) per un importo di150 milioni di Euro. Grazie alla filiera di governo Lega che comprende anche Provincia e Comune di Macerata è stata sbloccata l’intervalliva che collegherà un’arteria strutturale di livello nazionale come la SS 77 Civitanova Marche-Foligno al capoluogo di provincia. Un’opera attesa da oltre un decennio, entrata a far parte del maxi intervento in cui era stato suddiviso il Sistema di Viabilità ‘Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna’ e indispensabile per la fruizione del territorio sia in senso commerciale residenziale. Il costo dell’investimento attualmente stimato, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni e delle opere compensative, ammonta a complessivi € 83.385.000,00. Inoltre per un importo di 24,4 milioni di Euro è previsto anche un intervento sulla strada SS.N.77 della Val di Chienti con l’allaccio a Civitanova Marche e la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario”