Bando per il sostegno ai Corsi di Orientamento Musicale, Rossi: "Molto soddisfatto"

29/12/2022 - “Sono molto soddisfatto che la Regione sia riuscita ad emanare, con le rimanenze a disposizione, un bando per i Corsi di orientamento musicale (COM) e per i centri sociali di educazione permanente, misura che avevo fortemente sollecitato", dichiara il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi.

"Questo bando concederà un contributo una tantum e a fondo perduto alle bande e ai cori finalizzato ai corsi di orientamento musicale e alle attività dei centri sociali di assistenza. L’ultimo biennio - continua l'esponente dei Civici Marche - per le associazioni musicali è stato un periodo molto difficile: la pandemia ha colpito molto duramente tutto il settore, impedendo di fatto in molti casi lo svolgimento delle attività e, di conseguenza, anche la fruizione dei fondi regionali solitamente disponibili. Con questo atto la Regione intende sostenere ulteriormente queste realtà che diffondono cultura ed hanno una importante funzione sociale in tutto il Territorio, specie nelle piccole realtà". “Vorrei ringraziare - conclude Rossi - l’Assessore Aguzzi, il dott. Rocchi e tutta la Giunta per il lavoro svolto a dimostrazione, ancora una volta, dell’attenzione che questa Amministrazione presta a tutte le realtà”.