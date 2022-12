Latini sulla lettera dei dipendenti: "Auguri veri e non ipocriti"

1' di lettura

28/12/2022 - “Debbo replicare al comunicato inviato oggi e che risulta firmato da dipendenti dell'Assemblea Legislativa delle Marche, confermando per intero e convintamente il mio augurio nei loro confronti, non confondendo nulla, alla luce della esperienza che sto vivendo".

Augurarsi che tutti facciamo di più e meglio sono convinto debba valere all'esterno, ma anche all'interno della pubblica amministrazione che rappresento in questo momento. Auguri i miei, quindi, che sono veri e non ipocriti e di ricorrenza. Apprezzo il contributo a migliorarmi a cui il comunicato dei dipendenti è rivolto, dovendo precisare che i 15 minuti che dedico ad ogni ospite è per consentire a tutti (senza distinzione alcuna) di essere ricevuti. Questo fermo restando che la mia porta è davvero sempre aperta”.