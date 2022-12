Jesi: Amazon, Massimo Stronati sul palco del Premio Vallesina: "sarà un volano per tutta la Regione"

1' di lettura

28/12/2022 - Sul palco dell'undicesina edizione del Premio Vallesina il 27 dicembre, il commento su Amazon del Presidente di Interporto Marche Massimo Stronati.

Premio Vallesina nella sezione “imprenditoria” dell'edizione 2012, l'attuale Presidente di Interporto Marche Massimo Stronati è stato invitato sul palco del Pergolesi da Massimo Notari, presentatore della serata. Immancabile il commento sul nuovo recente accordo che porterà l'apertura del polo logistico di Amazon nella nostra regione.

“Abbiamo fatto un cammino straordinario, perché quando ci siamo insediati il 29 aprile 2022 il progetto era naufragato - afferma in apertura al suo intervento. C'è stata una grande forza per far cambiare quello che era il corso dell'opera. E stato nominato un nuovo Consiglio di amministrazione presieduto da me insieme a Roberta Fileni e abbiamo ripreso quello che c'era da ricostruire portando avanti una trattativa che in qualche modo era stata ostacolata”.

"Ma ci siamo riusciti", continua.

"Arriverà questo colosso. Scannell ha firmato con me, ha funzionato la filiera delle istituzioni e abbiamo chiuso il cerchio. Questi 65 mila metri quadrati porteranno occupazione per 1000 persone con tutto l'indotto e le infrastrutture che ne conseguono. È un volano per tutta la regione".

Dal 10 gennaio l'inizio dei lavori, spiega in chiusura. Con una durata di 19 mesi, il termine è previsto per luglio 2024.