Fano: Nuova tac all’ospedale di Fano: venerdì il taglio del nastro

22/12/2022 - “Taglio del nastro venerdì alle 11.30 presso il Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano: verrà inaugurata la nuova TAC REVOLUTION EVO, un sistema che permette l’analisi della zona in esame su 128 strati fornendo immagini ancora più dettagliate, in minor tempo e con minori radiazioni” – lo annuncia il Vice Presidente e Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

Il costo per l’azienda Marche Nord è di 723 mila euro: l’acquisizione è avvenuta in tempi record tramite l’adesione ad un Accordo quadro CONSIP. La TAC è stata installata con formula a noleggio per 7 anni comprensiva della manutenzione “full risk” per l’intero periodo e dei lavori propedeutici all’installazione.



La nuova TAC REVOLUTION EVO va a sostituire un vecchio Tomografo Assiale Computerizzato del 2007 e, anche grazie all’acquisito di un apposito software di intelligenza artificiale:

• utilizza fino all’80% in meno di radiazioni

• ha una più elevata qualità delle immagini acquisite

• rende più accurata la diagnosi da parte dello specialista

• garantisce un maggior confort e velocità nell’acquisizione delle immagini

Esegue prestazioni di interventistica e studi di perfusione avanzata degli organi (es. polmone, fegato, encefalo), imaging 3D, visualizza il flusso vascolare, le sue proprietà cinetiche offrendo maggior supporto nello studio dello stroke.



“L’investimento va ad arricchire il reparto di Diagnostica per Immagini del Santa Croce di Fano – ha detto Maria Capalbo, Direttore Generale di Marche Nord - e si aggiunge agli ulteriori interventi previsti dal PNRR nello stesso presidio: un Tomografo a Risonanza Magnetica e un Sistema Radiologico Polifunzionale, per i quali sono in corso le procedure di acquisto”. L’inaugurazione sarà aperta alla stampa (Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano - V.le Vittorio Veneto 2 – Reparto di Diagnostica per Immagini, Padiglione B4 - Piano Seminterrato).