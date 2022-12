Cinghiali, Acquaroli: "Problema pericoloso per salute e sicurezza, bene il provvedimento del Governo"

1' di lettura

22/12/2022 - Bene ha fatto il Governo ad intervenire in maniera tempestiva e concreta rispetto all'annoso problema dei cinghiali e della fauna selvatica che si spinge sempre più vicino ai centri abitati.

Troppo spesso riceviamo, anche nelle Marche, segnalazioni di situazioni pericolose dalle periferie e dai quartieri residenziali, con animali selvatici che si aggirano indisturbati a ridosso di parchi per bambini e abitazioni. Un fenomeno ormai fuori controllo che rischia di incidere più negativamente sia in tema di igiene e salute pubblica che rispetto alla sicurezza urbana, e con il provvedimento proposto dal Masaf si agisce in questa direzione: permettere un controllo selettivo nel massimo rispetto delle regole e dei piani coordinati, e al contempo garantire sicurezza ai cittadini nel proprio ambiente familiare.