Stefano Miccini è il nuovo consigliere nazionale delle Città dell’Olio per le Marche

2' di lettura

Stefano Miccini è il nuovo consigliere nazionale delle Città dell’Olio per la regione Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea nazionale delle Città dell’Olio, la rete che riunisce oltre 430 comuni ed enti impegnati da oltre 25 anni nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto contento per questo incarico e sento la responsabilità - che condivido con il consigliere uscente Mario Pastori che ringrazio del lavoro svolto e con la coordinatrice regionale Debora Conti - di far crescere le Città dell’Olio della nostra regione e stimolarle nel lavorare in rete per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio” ha dichiarato il neoeletto consigliere Stefano Miccini.

“Faccio i miei complimenti e do il benvenuto a Stefano Miccini. Sono certo, che farà un ottimo lavoro nel far crescere il protagonismo delle Città dell’Olio marchigiane all’interno della nostra grande associazione. Credo fortemente che unendo le forze, condividendo buone pratiche e facendo sinergia, possiamo ottenere risultati importanti nella diffusione della cultura dell’olio, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e nella costruzione di un’offerta turistica mirata alla conoscenza del prodotto e del territorio”. ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Città dell’Olio.

Ad oggi sono 14 le Città dell’Ollio marchigiane: Cartoceto (PS), Castelplanio (AN), Cingoli (MC), Falerone (FM), Maiolati Spontini (AN), Monte Roberto (AN), Monte San Vito (AN), Pesaro (PS), Recanati (MC), Ripatransone (AP), San Paolo di Jesi (AN), Senigallia (AN), Serra San Quirico (AN) e Vallefoglia (PS).