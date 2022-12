Ancona: BiANCONAtale 2022 entra nel vivo: Ecco tutti gli eventi sotto le festività

6' di lettura

21/12/2022 - Si accende il Natale e il centro di Ancona diventa il cuore delle festività: La Pasquella nelle vie del centro e il pianista fuori posto. Christmas Parade nel pomeriggio della vigilia. il bosco degli elfi aspetta i bimbi il 24 e il 26. Corali e concerti, mercatini e attrazioni, alle Muse venerdì 23 tutto esaurito per il concerto gospel del cinquantenario di Ancona Jazz

Ci siamo, il Natale è alle porte, nei prossimi giorni si intensificano gli eventi per allietare grandi e piccoli, cittadini e visitatori. All'ombra della ruota panoramica (ore 10-24) piazza Cavour con il suo mercatino di Natale che prosegue lungo corso Garibaldi fino all'8 gennaio, è il clou della festa con le sue luci, i suoi colori e i suoi profumi e la pista di pattinaggio che dalla vigilia all'8 gennaio sarà aperta con orario 10,30-15,30-24,00.

Musica, concerti e corali sono l'espressione più bella del Natale :

per le vie cittadine, con il suo pianoforte mobile, il 22- 23 e 24 dicembre si potrà incontrare un artista straordinario dal tocco delicato, noto ormai in tutta Italia, il pianista fuori posto che regalerà ai presenti una atmosfera indimenticabile.

Giovedì 22 dicembre alle ore 21 si potrà assistere al concerto della corale Curzi nella chiesa del S. Cuore e il 26 dicembre alle ore 17 sarà la volta di IN..CANTI di Natale della corale lirica P. Mascagni nella chiesa di San Gaspare del Bufalo.

Sotto l'albero di Piazza Roma venerdì 23 dicembre alle ore 18,00 esibizione del Coro Gospel Miky C. And BGV Miky e sabato 24, vigilia di Natale, alle 17,30 esibizione della Corale Gospel Outreach.

Tra i tanti spicca venerdì 23 dicembre alle ore 21,00 il consueto concerto GOSPEL di Natale al Teatro delle Muse, che quest'anno si configura come un vero e proprio evento, sold-out da tempo. In occasione del 50° di Ancona Jazz e del 20° della riapertura del Teatro sul palco salirà, direttamente da Washington D.C., il gruppo gospel “Nate Brown & The Voices of GOSPEL”, 5 cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness” e due fenomenali musicisti.

“Nate Brown & Wilderness” è uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America; vincitori di molti premi come primo posto nel 2008 Pathmark gospel choir Competition, primo posto sempre nel 2008: Kings Dominion Gospel Competition, il primo posto nel 2010 e nel 2013 nel Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto al Kellogg’s Gospel. Nel 2008 viene scelto da C-Jam Music Usa per incominciare il loro viaggio in Europa che ancora continua. Si esibiscono in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Inghilterra ogni anno sempre con numerosi successi di pubblico e di critica.

Nate Brown si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Inoltre, ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargrove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts e altri. E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni e riconoscimenti, oltre che l’opportunità di aprire importanti concerti, come Seven Sons of Soul.

Alla vigilia di Natale farà ritorno per la terza e ultima volta la CHRISTMAS PARADE sfilata per le vie del centro (15,30-19,30) con la slitta di Babbo e Mamma Natale e tanti personaggi. Sempre per le vie del centro si muoverà, domani 22 dicembre ,

dalle 17,00 alle 19,00 la mitica PASQUELLA di VARANO .

Per i BAMBINI : in Piazza Pertini il BOSCO DEGLI ELFI, regno della fiaba e della fantasia, sarà aperto il 24 e il 26 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. Affollato di elfi e Babbo Natale, il bosco riserva ai più piccoli scenari incantati con una serie di giochi, laboratori e spttacoli di animazione. Adiacente a questo spazio è allestito il BOSCO delle MERAVIGLIE, animato da personaggi delle favole e superoi. Accoglie i bambini ogni bnegli stessi orari il 24 e il 26.

Fino al 24 dicembre resta aperto in corso Garibaldi (tratto piazza Roma- piazza Repubblica) il mercatino della Creatività A mano libera, organizzata da La banda della magliaia (idee regalo e confezioni natalizie con prodotti BIO); inoltre riorna ancora una volta- il 24 dicembre- il Mercato Coldiretti Campagna Amica in via Castelfidardo, traversa di Corso Garibaldi (ore 9,00-20,00)

Sabato 24 dicembre tornerà a circolare nella fascia oraria 16-19 nelle vie del centro e del quartiere Adriatico il BUS STORICO con Babbo Natale a bordo.

E' nel cartellone di biANCONAtale anche la mostra “Le Patamacchine”, al Museo Tattile Statale Omero, un inno alla sopravvivenza dell’immaginario. Si tratta di un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza presso il Salone dei Rifiutati. La collezione di opere è ispirata alle macchine inutili di Tinguely e ai principi della Patafisica di Jarry, ovvero alla “Scienza delle soluzioni immaginarie”.

Alla Pinacoteca civica continua la mostra mostra "Cose dall'altro mondo da Monet a Warhol'' . Più di 60 capolavori provenienti dalla Galleria d'Arte Moderna di Johannesburg permettono di ripercorrere la storia dell'arte dall'impressionismo ad oggi, attraverso opere, tra gli altri, di Turner, Monet, Courbet, Degas, Cezanne, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Bacon, Moore. La mostra, aperta fino all'8 gennaio e già meta di migliaia di visitatori, è prenotabile al n. 071.2225047 - museicivici.ancona@gmail.com

prevendite: vivaticket.com."

NAVETTE E PARCHEGGI:

1.LINEA ROSSA : Piazza Ugo Bassi-piazza Cavour (transita per il park Archi), valida nelle giornate prefestive e festive 24 dicembre e 5 - 6 – 7 –8 gennaio 2023

2. LINEA BLU : via Marconi (parking Archi) - piazza Cavour, valida nelle giornate prefestive e festive 24 dicembre e 5 - 6 – 7 – 8 gennaio 2023

3. LINEA VERDE: parking Tavernelle-piazza Cavour (transita in galleria Risorgimento) il 24 dicembre

In programma l'apertura supplementare dei parcheggi in struttura Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I con tariffa gratuita per l'utenza nelle giornate festive del 06/01, 08/01/2023, con ingresso dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

TRENINO NATALIZIO "

navetta" dal parcheggio degli Archi

PERIODO: 24 dicembre

TRAGITTO (2 traiettorie): Corso Amendola – piazza Cavour

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL TRENINO: ore 16.00 – 20.00