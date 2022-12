Urbino: Maltempo, nuova allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico

1' di lettura

16/12/2022 - La Protezione Civile della Regione Marche ha diramato un messaggio di allertamento per criticità idraulica e idrogeologica valido dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di oggi, venerdì 16 dicembre, su tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Previsioni per la giornata odierna

Cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle zone interne

Precipitazioni: sparse nel settore montano, localmente anche a carattere di rovescio; deboli e locali fenomeni saranno possibili anche nel resto della regione, in particolare nel settore settentrionale

Temperature: in aumento

Venti: moderati da sud-ovest, forti nelle zone interne, in graduale indebolimento nel corso del pomeriggio

Mare: mosso

Fenomeni Particolari: nessuno



MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO N.57/2022 del 16/12/2022 ore 14:00

Valido dal 16/12/2022 ore 14:00 al 16/12/2022 ore 24:00