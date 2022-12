Jesi: Amazon sempre più vicina, firmato accordo tra Scannell e Interporto

1' di lettura

16/12/2022 - Scannell, azienda che svilupperà il sito di Amazon, ha appena firmato con Interporto Marche.

Ecco il commento a caldo del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo.

"È una bella notizia per la città di Jesi e per tutta la regione la firma ufficiale tra Interporto Marche e sviluppatore Scannel finalizzata alla futura realizzazione di un polo logistico dell’e-commerce.

Ho sentito oggi sia il presidente della Regione Francesco Acquaroli che il presidente di Interporto Marche Massimo Stronati condividendo l’idea che, pur nella massima prudenza che non deve mai cedere a fughe in avanti, la positiva sinergia istituzionale avviata sia lo strumento migliore per raggiungere un obiettivo che tutti desideriamo e per il quale ci stiamo impegnando con grande determinazione."

Questa la conferma del presidente Acquaroli che così commenta sulle sue pagine social: “questa sera mi ha raggiunto a Palazzo Raffaello il Cda di Interporto per comunicarmi che oggi è stato firmato il contratto preliminare con lo sviluppatore Scannell. Un primo passo concreto e tanto atteso che potrà sostenere lo sviluppo della logistica nella nostra regione”.