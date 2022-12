Ancona: Una pubblicazione per celebrare i 35 anni del Parco del Conero, si apre la strada verso il Parco Nazionale

4' di lettura

16/12/2022 - Presentata al palazzo delle Marche la pubblicazione “Parco del Conero, il cuore verde delle Marche” che celebra i 35 anni di fondazione e pianifica il futuro. Il Presidente Silvetti: “Incontrato Ministro Fratin, allo studio una proposta per il Parco Nazionale del Conero”

Un volume che celebra 35 anni del Parco del Conero. È la pubblicazione, che sarà distribuita gratuitamente e racchiude la storia il presente il futuro del Parco del Conero dal titolo “Parco del Conero, il cuore verde delle Marche” a cura dell’Ente Parco Regionale del Conero con il contributo dell’Assemblea Legislativa delle Marche

Un racconto che avviene prima di tutto per immagini, grazie alle bellissime foto donate alla causa dall’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani e del Circolo Fotografico “M. Giacomelli” di Osimo. La presentazione, tenutasi al Palazzo delle Marche si è aperta con un commosso minuto di silenzio, in omaggio al recentemente scomparso ex Presidente del Parco, Graziano Guzzini. «Sono emersi tante foto e tanti ricordi nel produrre questa pubblicazione e non è un caso che in tante di queste foto ci fosse proprio Graziano Guzzini, che tanto si è speso per il Parco» ha raccontato il Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti.

A rappresentare il Consiglio regionale il presidente Dino Latini: “Questa pubblicazione vuole segnare un punto di partenza, uno stimolo per il futuro. Un modello su cui la regione Marche deve lavorare per sviluppare valori borghi, eccellenze, tesori naturalistici e reminiscenza di tradizioni dimenticate». Dal 35esimo anniversario della fondazione si partirà per progettare il futuro di una istituzione divenuta sempre più centrale nel territorio, come spiega il Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti:«Avere una visione politica sulle are protette ci dà prospettiva e continuità. Dobbiamo immaginare il Parco almeno dei prossimi 35 anni. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che ha dato mandato allo studio di una proposta di legge che vada l'istituzione del nuovo Parco Nazionale del Conero. Una sfida e un traguardo a cui vogliamo arrivare e che si inserisce in questioni politicamente irrisolte come l’Area Marina Protetta».

“Parco del Conero, il cuore verde delle Marche”

La pubblicazione, presentata dal responsabile della Comunicazione Fabio Lo Savio, con parole e soprattutto immagini ripercorre la millenaria stria del Parco del Conero, partendo dalle tracce archeologiche di Piceni e romani, fino ai giorni nostri, alle bellezze naturalistiche e lanciando anche uno sguardo al futuro del Parco del Conero. Il racconto di un compleanno lungo tutto un anno, che ha visto tanti eventi come l’inaugurazione dell’archeodromo, il concerto al Passetto dei Via Verdi. Il Festival del Parco con oltre 50 eventi e la realizzazione del Teatro del Conero.

Alle bellissime illustrazioni fotografiche si affiancano le nuove carte escursionistiche e geologiche, che permettono i modo semplice ed innovativo di accedere, scaricare e fruire le carte con tutti i sentieri e le informazioni sul Parco, così da poterlo visitare con più facilità, più informazioni e soprattutto in sicurezza. Filippo Invernizzi, Responsabile Ufficio Cultura del Parco del Conero presenterà la nuova carta turistica del Parco del Conero, ha illustrato le nuove carte, che non avranno solo un valore di fruizione, ma grazie alle accattivanti grafiche della Giocom, verranno utilizzate anche come materiale promozionale da proporre fuori Regione.

LA STORIA DEL PARCO

In 35 anni l’istituzione del Parco del Conero e dei Conero e il suo rapporto con il territorio sono molto cambiati, come ricorda il Direttore Marco Zannini, che ricorda l’ufficio con due dipendenti e un computer e le velate minacce di un territorio che vedeva nell’Ente un rivale piuttosto che un alleato: «Oggi si respira un'aria nuova e il Parco si trova ad essere sempre più importante per il territorio. In questi momenti futuro è roseo, ma chiediamo garanzie alla Regione affinché l’Ente possa essere uno strumento sempre più valido». A partecipare anche l’ex Presidente del Parco Gilberto Stacchiotti: “Questi 35 anni sono una fetta di storia importante e preziosa. Ci danno l'occasione di rileggere quello che è successo in questi anni e vediamo la bontà dell'impegno delle associazioni che hanno proposto questa scelta per il nostro territorio».

Una storia quella del Parco scritta da tanti Presidente, molti intervenuti durante l’assembla, anche per ricordare il collega scomparso Graziano Guzzini. A prendere parola anche Sergio Strali e Lanfranco Giacchetti che hanno fatto rivivere con le loro parole l’amore e l’impegno per il Conero e per il suo futuro.