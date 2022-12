Fano: Impianto agrivoltaico, c'è una nuova richiesta: riguarda l'ex cava di Torno, il Comune valuterà la proposta

1' di lettura

14/12/2022 - L'amministrazione comunale informa che la società Juwi Development, con sede legale in Verona, ha presentato al Ministero della transizione ecologica l'istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un 'Parco Agrovoltaico' a terra di potenza 25,119 MWp.

L'area su cui dovrebbe sorgere tale infrastruttura si trova al confine tra il Comune di Fano e Cartoceto, nell'ex Cava in località Torno per una estensione di 432.774 mq.

L'opera di connessione dell'impianto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale della nuova Cabina Primaria (CP) 132/20 kV denominata “Fano Sud”, consiste nella congiunzione di due raccordi di linea aerea a 132 kV sull’elettrodotto esistente Fano ET – CP Saltara, di 1,8 km ciascuno, ricadenti circa per metà nel territorio comunale di Fano e per la restante parte in quello di Cartoceto. L'amministrazione comunale di Fano valuterà la proposta progettuale e il contesto ambientale di riferimento per poi inviare alla Regione Marche, l'ente deputato a determinare l'approvazione della proposta, le proprie considerazioni.