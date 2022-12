Ciccioli (FDI): “Carenza medici nelle Marche per il 2023: 110 nuove borse di studio per i medici di Medicina generale, 42 per gli specialisti”

2' di lettura

14/12/2022 - “La mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni, figlia soprattutto del Pd, sta portando il sistema sanitario nazionale in affanno.

Per colpa dell’attuale “numero chiuso” per l’accesso alla Facoltà di Medicina nelle Università italiane, ma soprattutto per gli insignificanti posti a disposizione, per anni, nelle Scuole di Specializzazione, ha determinato un collo di bottiglia, conseguenza anche dell’iper numero degli anni ‘70/’80, che porta a una mancanza di professionisti stimabile in circa 50mila medici in tutta Italia. Un vero disastro”. Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, all’indomani della seduta del Consiglio regionale che si è occupato anche di questo tema

“Nel maggio scorso abbiamo presentato e approvato all’unanimità un’apposita mozione non nascondendoci dietro un dito. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato purtroppo in modo drammatico come le scelte passate siano state poco lungimiranti e tutte improntate a un contenimento dei costi in materia di formazione che, oggi, sta presentando un conto salato. Un “numero chiuso” così ristretto per l’accesso alla Facoltà di Medicina nelle Università italiane non ha più ora motivi di esistere. Anzi, ad onor del vero, in questo modo non lo aveva neppure quando è stato istituito. Come Fratelli d’Italia siamo impegnati da tempo in questa direzione. Mi auguro che anche il mondo Accademico possa far propria con energia questa necessaria modifica in modo tale da cercare di recuperare tutto il tempo perso in termini di carenze di medici in tantissimi ospedali e territori italiani. Le Marche non sono immuni da questa situazione e, come maggioranza di centrodestra siamo fortemente impegnati per porre rimedio, per la nostra competenza. A testimonianza di ciò – conclude Ciccioli – la conferma per il 2023 di 110 nuovo borse di studio per i medici di Medicina generale, 42 nuove borse di studio per i medici specialisti. Numeri che non hanno uguali con gli scorsi anni e con tantissime altre Regioni italiane”.