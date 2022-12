Ancona: L’infarto è fatale, non c’è stato nulla da fare per Mariano Guzzini

1' di lettura

14/12/2022 - Il malore ha colto l’ex presidente della provincia in modo inaspettato. Inutili i soccorsi che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far ripartire il battito

Il drammatico evento è accaduto alle 12 e 45 circa di mercoledì mattina. Mariano Guzzini si è spento all’età di 79 anni a causa di una improvvisa crisi cardiaca. È avvenuto in via Maratta, nei pressi dell’uscita della Coop. Accusato il malore Guzzini ha perso i sensi, cadendo in prossimità della propria macchina. Inutile il pronto intervento dei soccorritori, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari dell’automedica il cuore non è ripartito.

Mariano Guzzini è stato assessore alla cultura e poi Presidente della Provincia di Ancona, militando nei partiti del PCI, PDs e Ds. In seguito ha poi coperto la carica di Presidente del Parco del Conero. Numerose le pubblicazioni per diverse case editrici nazionali e prezioso il suo contributo alla stampa in veste di giornalista e direttore della rivista “Marche oggi” e “Parchi”.