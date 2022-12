Turismo, istituito il Comitato Regionale delle Marche dell'iniziativa "Ritorno in Italia 2023-2028"

4' di lettura

13/12/2022 - Dopo la presentazione tenutasi il 7 aprile 2022 presso il Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, con il Presidente Francesco Acquaroli e quella tenutasi il 12 maggio 2022 presso la sede della Camera di Commercio delle Marche ad Ascoli Piceno, con il Presidente Gino Sabatini, lunedì 12 dicembre 2022 a Fermignano è stato attivato il Comitato Regionale delle Marche dell’iniziativa 2023 Anno del Turismo di Ritorno.

Fanno parte del Comitato Marche Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, Sabrina Santelli, assessore al turismo del Comune di Pergola, Gianluca Carrabs, project manager, Marco Silla, Presidente UNPLI Regione Marche, Elena Popa imprenditrice, inoltre spetterà un componente alla Regione Marche e un altro alla Camera di Commercio Marche che saranno nominati successivamente.



L’incontro è parte della programmazione dell’iniziativa “2023 Anno del Turismo di Ritorno”, primo anno del progetto quinquennale “Ritorno in Italia 2023-2028”, al quale oltre 30 comuni delle Marche hanno già aderito formalmente con delibera di giunta e firmando il protocollo d’intesa con Rete Destinazione Sud, promotrice dell’evento.



Il Comitato Promotore Nazionale conta ad oggi oltre 600 Comuni che hanno aderito e ne fanno parte in rappresentanza di tutte le regioni Italiane, province, fondazioni, associazioni nazionali, reti d’impresa, Gal, Comunità Montane, Aziende pubbliche di sviluppo regionale, Consorzi, Proloco, federazioni, la stampa, le Fondazioni ITS, network, centri universitari, centri di formazione, accademie, fondazioni degli emigranti, oltre alle associazioni degli italiani nel mondo di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Uruguay. Le entità direttamente e indirettamente coinvolte in Italia e all’estero sono già ben oltre 10.000.



L’iniziativa 2023 Anno del Turismo di Ritorno ha ricevuto il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome oltre di 300 comuni Italiani.



Il Progetto è un’iniziativa rivolta ai nostri connazionali residenti all’estero e agli oltre 70 milioni di connazionali di 2ª, 3ª e 4ª generazione che vivono all’estero.



L’Idea che muove il progetto è di rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo e investimenti, favorendo l’export, gli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i nostri connazionali.



L’obiettivo è di creare a un Expo internazionale dell’italianità. Un evento diffuso in tutti i territori della Penisola, dove ogni Regione e ogni Comune, in sinergia con le imprese, potrà esporre le proprie eccellenze culturali, produttive, enogastronomiche e turistiche.



La riscoperta della propria Italianità e l’orgoglio delle proprie origini vuole essere il pretesto per invitare i nostri connazionali all’estero non solo a tornare in Italia per turismo, ma anche per invitarli a investire per rivitalizzare intere aree del Paese, creando lavoro e occupazione e valorizzando competenze e talento dei giovani italiani. “La sinergia tra pubblico e privato è necessaria per costruire un progetto strategico di sviluppo dei borghi e delle aree interne e per garantire la creazione di una programmazione pluriennale capace di raggiungere risultati concreti e sostenibili.



Il progetto Ritorno in Italia 2023-2028 può diventare una leva per lo sviluppo economico, per lo sviluppo turistico e per il ripopolamento dei borghi e delle aree interne”. Ha dichiarato il Presidente della Rete Michelangelo Lurgi.



L’evento in sintesi



“Ritorno in Italia 2023-2028”

Opportunità di Sviluppo per i Borghi e le Aree Interne.



Sono intervenuti:



Saluti

Ubaldo Ragnoni Assessore al Turismo di Fermignano



Relazione

Michelangelo Lurgi Presidente Rete Destinazione Sud



Interventi

Luigi Contisciani Presidente BIM Tronto

Sabrina Santelli Componente Comitato Promotore

Gianluca Carrabs Project Manager

Marco Silla Presidente UNPLI Regione Marche

Gianpiero Feliciotti Presidente Unione Montana dei Monti Azzurri

Sindaci e Rappresentanti delle Imprese



Conclusioni

Gino Sabatini Presidente Camera di Commercio Marche

Andrea Maria Antonini Assessore Regione Marche con Delega ai Marchigiani nel Mondo



A seguire si è passati alla Firma Protocolli, Interventi e Confronto con i Sindaci che hanno aderito con delibera al comitato promotore nazionale. Hanno partecipato alla firma dei protocolli tra gli altri anche i Sindaci:



Capriotti Luigi Sindaco di Acquasanta Terme

Sante Infriccioli Sindaco di Acquaviva Picena

Romina Pierantoni Sindaco di Borgo Pace

Gianfilippo Michetti Sindaco di Carassai

Fabio Polini Sindaco di Castignano

Alvaro Cesaroni Sindaco di Comunanza

Alessio Piersimoni Sindaco di Cupra Marittima

Amedeo Lupi Sindaco di Force

Filippo Gasperi Sindaco di Gradara

Enrico Piergallini Sindaco di Grottammare

Luca Possanzini Sindaco di Mergo

Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto

Daniel Matricardi Sindaco di Montalto delle Marche

Sergio Loggi Sindaco di Monteprandone

Simona Guidarelli Sindaco di Pergola

Giuliano Ciabocco Sindaco di San Ginesio

Davide Dellonti Sindaco di San Lorenzo in Campo

Stefano Parri Sindaco di Sant'Angelo in Vado

Luca Piergentili Sindaco di Sarnano

Maurizio Greci Sindaco di Sassoferrato

Ludovico Caverni Sindaco di Serra Sant'Abbondio