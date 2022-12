Senigallia: Summer Jamboree 2023, il festival si terrà dal 29 luglio al 6 agosto

1' di lettura

13/12/2022 - Anche per il 2023 si conferma sulla spiaggia di velluto di Senigallia la “Hottest rockin’ holiday on Earth”. Il Summer Jamboree, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa, animerà ancora una volta l’estate senigalliese con la sua carica adrenalinica.

La convenzione tra la società Summer Jamboree e il Comune di Senigallia non è ancora stata rinnovata, ma gli organizzatori insieme all’Amministrazione Comunale stanno lavorando coinvolgendo gli altri enti, Regione Marche, Camera di Commercio e Albergatori per garantire al festival internazionale un futuro solido e sostenibile, sempre più ricco di energia, musica e spettacolo.



Come nella migliore delle tradizioni per l’edizione 2023 ci saranno tutti gli ingredienti principali del festival che lo hanno reso famoso nel mondo. 9 giorni di musica live e di balli Swing e Rock’n’Roll con artisti e super star internazionali. L’Hawaian Beach che torna a infuocare per il secondo anno il Lungomare Mameli. E ancora record hop, Burlesque Show, Walk-in Tattoo, Dance Camp e Dance Show con i migliori ballerini al mondo, Rockin’ Village Vintage Market e le auto d’epoca dell’Oldtimers Park.