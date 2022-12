Pesaro: Volley: il fanese Marco Savelli è il nuovo direttore generale della Megabox Vallefoglia

1' di lettura

13/12/2022 - Marco Savelli è il nuovo direttore della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Fanese, laurea in Economia e Commercio alla Politecnica delle Marche (indirizzo in mercati finanziari), è attualmente osservatore arbitrale a disposizione della Con.Pro.

Ex dirigente del Fano Nuoto e past president dell’Avis Fano, pratica da amatore triathlon e maratona; suo padre Renzo è stato atleta della squadra fanese di volley dell’Adriatica. È CFO di Megabox Group. “Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, sia da atleta che da organizzatore di eventi – ha dichiarato Savelli -. Ora ho la possibilità di coniugare il ruolo manageriale, ricoperto in azienda, all’interno della società di pallavolo”. Per il neo direttore generale, “lo sport rappresenta rispetto di se stessi, degli avversari, logicamente della componente arbitrale e fonte di abnegazione da riversare nella vita quotidiana, familiare e lavorativa”.

“Andiamo avanti nella costruzione delle fondamenta della società sportiva – ha sottolineato il presidente della Megabox, Ivano Angeli -. Stiamo creando un team dirigenziale competente, esperto, appassionato e legato al territorio. Sono certo che con Savelli faremo altri passi in avanti”.

Il numero uno della società è tornato anche sul meritato successo con Perugia, che ha fermato l’emorragia di cinque sconfitte consecutive: “Ho visto una crescita complessiva del gruppo, capace di andare oltre le singole individualità – ha detto Angeli -. Questo ci deve dare fiducia, ottimismo e, soprattutto, consapevolezza di mettere in campo ogni volta il massimo delle nostre qualità, che, come abbiamo dimostrato con Perugia, non sono poche”. Sia il grande punto di forza?