Pallamano: rispettato il pronostico, Chiaravalle cede a Cingoli nell’ultima di andata

13/12/2022 - Finisce 30-23 il match tra Macagi Cingoli e ASD Pallamano Chiaravalle, valevole per l’ultima giornata di andata del campionato di A2.

Chiaravalle non ha comunque sfigurato in una partita che la vedeva contrapposta alla corazzata Cingoli, arrivata a metà campionato a punteggio pieno.

Sicuramente i presenti al PalaQuaresima di Cingoli hanno visto una bella partita, giocata a viso aperto senza un attimo di sosta fino alla fine. Cingoli parte forte davanti, ma Chiaravalle cerca di tenere botta, rimanendo ad una rete di distanza fino agli ultimi 5 minuti del primo tempo, in cui Cingoli, con un parziale di 5-0, allarga lo strappo fino a +6, chiudendo 16-10.

La seconda frazione viene giocata sostanzialmente in pareggio, ma i gol di distacco sono difficili da recuperare, anche causa di errori sotto porta e di notevoli parate del portiere cingolano.

Alla fine il tabellone dirà 30-23 per Cingoli, come da pronostico.

Il chiaravallese Castillo, tra i migliori in campo, dichiara a fine match: “Una partita dura con un avversario che è primo non per niente. Sono ancora i più forti nonostante un po’ in calo rispetto alla scorsa stagione. I sei gol di differenza del primo tempo ci sono stati fatali, ma abbiamo comunque fatto una buona gara contro molti avversari professionisti.” Anche Lucarini aggiunge: “Abbiamo provato a rimanere attaccati, ma la loro forza è emersa. Noi potevamo sbagliare un po’ meno davanti al portiere, qualche palla persa di troppo e contropiede preso. Questa partita ci poteva stare perderla, ma adesso ci rifaremo sabato prossimo.”

Sabato 17 dicembre, alle ore 18.00, la ASD Pallamano Chiaravalle sarà impegnata in casa contro il Prato, contro cui all’andata in Toscana finì 25-28 per Chiaravalle.

MACAGI CINGOLI: 30

ASD PALLAMANO CHIARAVALLE: 23

CINGOLI: Jaziri, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 6, Ottobri, Mangoni 7, Somogyi 2, Mihail, Gharbi, Bordoni, Lamelas Gomes 7, Strappini 3, Gigli, Codina Vivanco 3. All. Rodriguez Alvarez.

CHIARAVALLE: Vichi, Ceresoli, Brutti, Molinelli, Santinelli G. 1, Castillo 7, Solustri, Vassia 8, Biondi 1, Ballabio, Santinelli O., Sgarella 2, Guidotti, Cognini, Mechri, Lucarini 4. All. Guidotti.