Civitanova: Potenza Picena: il ministro Sangiuliano a Villa Buonaccorsi, "reperiremo le risorse necessarie per questo luogo straordinario"

2' di lettura

13/12/2022 - Visita a Villa Buonaccorsi per il neo ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano. Scortato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, Sangiuliano ha effettuato un sopralluogo nella struttura, che da tempo attende dal Ministero il via libera per il trasferimento della gestione alla Regione.

«Abbiamo idee e progetti per questo immenso patrimonio – ha affermato il ministro – il Pnrr porterà oltre 4 miliardi di euro per la cultura, di cui 100 milioni per le sole Marche: risorse che spenderemo per la sicurezza, la digitalizzazione e l'accessibilità del patrimonio culturale e per la valorizzazione dei borghi. Ci adopereremo per reperire le risorse necessarie per il recupero di Villa Buonaccorsi, luogo straordinario che merita di tornare a vivere con una funzione multiforme, convegnistica e museale. Noi dobbiamo preservare questo patrimonio culturale e al contempo farne un volano economico che possa far crescere il Pil e dare opportunità di lavoro. In termini di turismo culturale, alcune città sono già al massimo della capienza. Dobbiamo far conoscere al mondo un'altra Italia che non è meno importante e rilevante».

