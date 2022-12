Pesaro: Il nuovo ponte sulla strada provinciale 2 ‘Conca’ sarà intitolato ad Alberto Pascucci

1' di lettura

12/12/2022 - Provincia e Comune di Monte Cerignone intitoleranno il rinnovato ponte Amelia sulla strada provinciale 2 Conca alla memoria di Alberto Pascucci, fondatore dell’azienda di caffè che ha portato Monte Cerignone in tutto il mondo.

La cerimonia, alla presenza delle autorità, è in programma a Monte Cerigone mercoledì 14 dicembre, alle ore 11, nella sala dell’ex chiesa di Santa Caterina (via delle Monache). Interverranno il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il sindaco di Monte Cerignone Carlo Chiarabini, il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche Claudio Netti. Sarà presente Mario Pascucci, figlio di Alberto e amministratore delegato di ‘Caffè Pascucci’, insieme ai rappresentanti dell’azienda. L’iniziativa includerà un ricordo fotografico di Alberto Pascucci, oltre alla consegna della targa di intitolazione alla famiglia. «Cittadino e imprenditore esemplare, che ha mantenuto le sue radici a Monte Cerignone portando nel mondo un’eccellenza del territorio», è la motivazione inserita nella descrizione della targa che sarà posizionata anche nei pressi del ponte. Si tratta della nuova infrastruttura di 56 tonnellate, lunga 43 metri, antisismica e in acciaio, che dall’aprile del 2020 ha preso il posto del precedente impalcato, fatto brillare a causa del suo deterioramento prima dei lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica con il contributo della Regione e della Provincia, attraverso fondi provenienti dal ministero delle Infrastrutture. L’opera ospita piste pedonali e ciclabili ai lati ed è dotata di una moderna illuminazione.