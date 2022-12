Senigallia: Aggiornamento maltempo: chiusi a scopo precauzionale i sottopassi in città. Allerta fino alle 24

1' di lettura

10/12/2022 - Nella prima parte della mattina di sabato la perturbazione sta interessando il territorio vallivo con alcuni rovesci di media consistenza. Il COC sta monitorando la situazione costantemente.

Ore 7.15: Sono stati precauzionalmente chiusi i sottopassi di Via Dogana Vecchia e di Ponte Perilli. Chiusa via XX Settembre. Pur essendo tutte le strade percorribili, si raccomanda estrema attenzione negli spostamenti.



Ore 10.30: Il picco della piena da Serra de' Conti ed Ostra, sta transitando a Bettolelle. La Sala Operativa della Protezione Civile monitore costantemente i livelli degli idrometri. Si raccomanda cautela, soprattutto negli spostamenti.



Ore 12.10: La piena sta attraversando la città. Al momento non si segnalano criticità. Si raccomanda comunque di osservare la massima cautela negli spostamenti.



Ore 12.45: il livello del fiume sotto ponte Garibaldi sta scendendo. Dopo le 13 si attende l'aggiornamento meteo della Protezione Civile regionale



Ore 13.35: A seguito dell'incontro delle ore 13 la Regione Marche ha deciso di mantenere l'allerta arancione fino alle ore 24 di sabato. Sono infatti previste ancora precipitazioni nelle prossime ore. Il COC rimarrà aperto fino alla cessazione dell'allerta arancione.