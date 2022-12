Pesaro: Strade al buio, pericolo per automobilisti e pedoni

1' di lettura

11/12/2022 - I consiglieri comunali di centrodestra annunciano la presentazione di una interrogazione.

Da settimane si susseguono continuamente segnalazioni di strade importanti lasciate completamente al buio durante il pomeriggio. Se due settimane fa via Flaminia è rimasta al buio tutto il sabato pomeriggio e nella zona del quartiere porto, per più giorni ci sono stato malfunzionamenti, oggi è stata la volta di via Belgioioso, snodo nevralgico e di collegamento per il centro storico.



Il black out totale crea una condizione di pericolo ed insicurezza per gli automobilisti, per i pedoni e per tutti i cittadini. Ci chiediamo se questi continui back out siano dovuti a guasti nell’illuminazione pubblica, o a una scelta di razionalizzazione del illuminazione pubblica a causa del caro energia. In entrambi i casi chiediamo che vengano presi immediatamente dei correttivi. Non si possono lasciare le vie principali di transito o alcuni quartieri completamente al buio il pomeriggio.



Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale affinché intervenga al più presto nei confronti di Marche Multiservizi per ripristinare la necessaria condizione di sicurezza.