Giornata delle Marche: Latini, "Tenacia e abnegazione per affrontare le difficoltà"

10/12/2022 - “Una cartolina espressiva e importante”. E’ la prima valutazione che il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha affidato al suo intervento per la “Giornata delle Marche”, ospitata al Teatro dell’Aquila di Fermo e dedicata alla “Sanità che cambia, più vicina ai cittadini e ai territori”.

La “cartolina” è quella che ricomprende tutte le Marche alle prese con il Covid, l’alluvione, il terremoto, le ripercussioni della guerra in Ucraina, la crisi economica. “Ma ancora una volta – ha sottolineato Latini – i marchigiani hanno saputo affrontare la situazione con tenacia, lucidità, abnegazione, con la grande capacità di fare comunità che appartiene da sempre a questa regione”. Il ringraziamento del Presidente va a tutti i sanitari che si sono impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e che continuano a garantire assistenza e vicinanza a chi più ne ha bisogno.

Latini ha scelto, poi, di ricordare alcune figure illustri di marchigiani che nel corso della storia hanno avuto un ruolo importante in campo sanitario, favorendo la ricerca e il progresso scientifico. Tra questi, il dottor Augusto Murri, Maria Montessori, prima donna laureata in medicina, Ginevra Corinaldesi, primo medico condotto e Carlo Urbani, che identificò la Sars. Non solo persone, ma anche strutture di tutto rilievo, come l’Università di Medicina di Ancona, nata negli anni ’70, e riconoscimenti di prestigio, non ultimo il recente premio all’Azienda Ospedaliera delle Marche.

“Il nostro ringraziamento – ha terminato Latini – è indiscutibilmente rivolto a quanti hanno lavorato per il bene della nostra regione e dei nostri cittadini. E in questo senso credo di poter concludere con una frase del giornalista Ermete Grifoni, il quale sosteneva che il marchigiano non si vede perché è modesto, ma si sente perché di lui parlano le opere. Un po’ chiuso se volete, ma aperto e sensibile al nuovo, che assorbe, assimila e trasforma con tenacia e con intelligenza”.