Fano: A Natale si (ri)accende anche la cultura: mostre, visite e laboratori al Museo del Palazzo Malatestiano

10/12/2022 - L’Assessorato alla Cultura e Beni Culturali, per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico esposto nel Museo del Palazzo Malatestiano, ha programmato una serie di attività che si svolgeranno all’interno delle sale espositive durante il periodo natalizio.

Si inizia il 16 dicembre alle ore 17,00 presso la Sala Morganti con l’inaugurazione della mostra “I registri malatestiani e l’arte militare nel primo Rinascimento” a cura di Centro Internazionale di Studi Malatestiani, Assessorato alla Cultura e Beni Culturali e Assessorato alle Biblioteche del Comune di Fano, Archivio di Stato di Pesaro Urbino e Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L’esposizione si propone di ricostruire gli aspetti militari della Signoria dei Malatesti, quali momenti qualificanti di uno Stato signorile tra il XIV e il XVI secolo che anticipa l’arte militare rinascimentale. Aperta da 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, la mostra prevede un ingresso a pagamento secondo le tariffe e con gli stessi orari del Museo.

A corredo dell’esposizione il Comune di Fano organizza una serie di laboratori per famiglie e visite accompagnate. La mostra e le iniziative rientrano nella programmazione dell’VIII edizione del Grand Tour Cultura, dal titolo MettiamoCI in gioco!, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche in collaborazione con Fondazione Marche Cultura e MAB Marche (coordinamento tra Musei, Archivi e Biblioteche cui aderiscono ICOM Marche, ANAI e AIB). Di seguito il calendario:

Martedì 20 dicembre 2022 e martedì 10 gennaio 2023, alle ore 17,00, presso la Sala Morganti si terrà la visita animata con laboratorio “Bella gerit”, consigliata per bambini dai 6 agli 11 anni.

Guerra? No, arte della guerra! Qui si parla di vera ingegneria e non solo. Andiamo alla scoperta di memorabili condottieri impegnati in battaglie per la supremazia: Pandolfo, Sigismondo, Federico…insomma personaggi di un certo spessore! Tra Malatesti e Montefeltro esploriamo un mondo fatto di emblemi e simboli che possono tanto raccontarci e creiamo anche noi la nostra personalissima araldica.

Martedì 27 dicembre 2022 e giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 17,00, presso la Sala Morganti ci sarà la visita interattiva “Malatestiani si diventa”, consigliata per bambini dai 6 agli 11 anni.

Che ne dite di perderci nei secoli, negli intrecci di una storia avvincente e affascinante come quella malatestiana? Anzi, più che perderci… ritrovarci! Presto, vestiamo i panni di dame e cavalieri dell’epoca che tra racconti di epiche battaglie, splendidi e raffinati costumi, codici da decifrare e misteriosi eventi, si metteranno in gioco in una sfida a squadre nell’antico palazzo dei Signori di Fano. Il Quattrocento non avrà più segreti!

Le attività, a cura di Gradara Innova e Meridiana Cooperativa Sociale, sono a prenotazione obbligatoria ai contatti di riferimento.

La partecipazione è gratuita per i bambini accompagnati da un adulto pagante il biglietto del Museo.

Domenica 8 gennaio, come ogni seconda domenica del mese, alle ore 10,30 ci sarà la visita accompagnata gratuita “Scopri il Museo”.

Domenica 15 gennaio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 Il Gruppo Storico Malatestiano Città di Fano – La Pandolfaccia APS animerà la Corte Malatestiana con “ Pronti alla battaglia. Archeologia Sperimentale”.

Alle ore 17,00 si terrà una dimostrazione e spiegazione dei movimenti in schiera con picche.

Alle ore 18,30 ci saranno esibizioni di combattimento con varie tipologie di armi.

Venerdì 20 gennaio alle ore 17,00, Sara Cambrini, direttore dell’Archivio di Stato di Pesaro e Urbino accompagnerà i visitatori durante la visita “Tra cancelleresche e mercantesche: leggere insieme i codici malatestiani”.

Martedì 24 gennaio alle ore 17,00 il Funzionario del Sistema Bibliotecario di Fano, Michele Tagliabracci, guiderà i visitatori in un percorso tra la Biblioteca Federiciana e la Sala Morganti dal titolo “Il gioco: per utilità nella guerra e per diletto nella pace”.

Giovedì 29 dicembre, invece, si inaugura il primo evento di “Risuonano i Musei”, una serie di quattro concerti presso la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano a cura di Fano Jazz Network. I concerti, ad ingresso gratuito ed osserveranno il seguente calendario:

Giovedì 29 dicembre ore 18,30 Enrico Zanisi, Piano Solo

Venerdì 30 dicembre ore 18,30: Michisanti/Olivieri Doing Duo

Martedì 3 gennaio ore 18,30: Marco Pacassoni, Vibraphonr Solo Concert

Giovedì 5 gennaio ore 18,30: Vince Abbracciante, Fisarmonica Solo

Orario Museo del Palazzo Malatestiano:

martedì e giovedì: 9,00-13,00; 15,00-18,00

mercoledì e venerdì: 9,00-13,00

sabato: 9,00-13,00; 16,00-19,00

domenica: 10,30-12,30; 16,00-19,00

CHIUSO: il lunedì, il 25 dicembre e il 1 gennaio

Orario Museo della Via Flaminia:

venerdì: 16,00-19,00

sabato: 10,00-12,00; 16,00-19,00

domenica e festivi: 10,00-12,00; 16,00-19,00

CHIUSO: il lunedì, il 25 dicembre e il 1 gennaio

Info e prenotazioni

Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano

0721/887845-847 - museocivico@comune.fano.pu.it

https://museocivico.comune.fano.pu.it/