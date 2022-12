Civitanova: Nuovo murales nel sottopasso di Viale Indipendenza, Civitanova si fa bella con l’arte di Giulio Vesprini

3' di lettura

09/12/2022 - Nuova vita per il sottopasso di Viale Indipendenza grazie al murales realizzato nell'ambito del progetto "Vedo a Colori" di Giulio Vesprini. Un'esplosione di colori e forme dal forte impatto visivo che si ispira alle grafiche di Depero.

«Un altro luogo della nostra città si è trasformato in un vero e proprio spazio d’arte - ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Attraverso i murales vogliamo rendere Civitanova sempre più bella e più moderna, dando vita ad una sorta di itinerario artistico a cielo aperto e restituire, al contempo, un panorama cittadino rivitalizzato e vivace. Ringrazio Giulio Vesprini e l'assessore Giuseppe Cognigni per il lavoro che stanno facendo e che continueranno a fare per Civitanova».

L'artista scelta è Alice Lotti di Torino, una professionista del ramo della grafica minimale applicata al muro e legata alle Marche grazie agli studi effettuati all'Isia di Urbino. L'immagine, un vero e proprio manifesto grafico con riferimenti al mondo marino nella parte a nord, urbano e vegetale nella parte a sud. Nella parete centrale, il sole e la luna con il grande faro centrale tenendo allusioni all’universo umano in contrapposizione a quello marino, il mare e l’uomo che si mescolano insieme.

«Pian piano stiamo riqualificando molti punti della città- ha detto l'assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni- Dopo il parco della Fontanella, termineremo il lavoro nel sottopasso della Esso poi ci sposteremo in altre zone alcune delle quali già individuate. Quindi il progetto continuerà e coinvolgerà tutta la città, dal centro alla periferia».

«Sono estremamente soddisfatto dell'ottimo lavoro dell'artista- ha commentato Giulio Vesprini - che ha centrato l'obiettivo iniziale: ridare colore e luminosità, partendo da figure semplici, al sottopasso, permettendo così di immergersi in mille colori durante l'attraversamento e migliorandone la percezione. Il consenso del pubblico è stato grande, ringrazio tutti i cittadini che ci hanno accompagnato con gesti semplici giorno dopo giorno in questa maratona lunga 100 metri tra immagini grafiche e cromie eterogenee. Una città sempre più matura nell'ambito dell'arte urbana che abbraccia ancora una volta Vedo a Colori giunto al suo 13° anno di attività. Vedo a Colori dopo aver realizzato 3 nuovi interventi riprenderà le proprie attività nel 2023 in altre zone della Città».

