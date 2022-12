Senigallia: Inizia il lungo ponte dell'Immacolata: tutti gli eventi natalizi sulla spiaggia di velluto

2' di lettura

07/12/2022 - E' iniziato il lungo ponte dell'Immacolata che dà il via ufficialmente al periodo natalizio. Fino a domenica tante sono le iniziative che si susseguono a Senigallia per attirare i visitatori ed incentivare anche lo shopping natalizio.

Al Foro Annonario ha preso vita il Villaggio di Natale e con il tipico mercatino natalizio aperto dalle 16 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. In piazza del Duca per la gioia di grandi e piccoli torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre tutto il centro storico è illuminato con luminarie e il cielo stellato in piazza Garibaldi. Qui sabato e domenica alle 17.30 e alle ore 19 ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti. L'8 dicembre per Senigallia è il tempo del ricordo e alla Fenice si terrà alle 18,30 “L'8 per il futuro”, concerto in memoria delle vittime della Lanterna Azzurra e promosso dal Cogeu. Per tutto il week end per gli amanti della musica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Venerdì alle ore 21 al teatro La Fenice c'è “Stasera Incanto”, concerto con il tenore David Mazzoni ad ingresso libero.



Sabato alle 16,30 all'auditorium San Rocco "Mi vola la fantasia", animazioni natalizie per bambini sempre ad ingresso libero mentre ale ore 21.15 alla chiesa del Portone si terrà il tradizionale conceto natalizio del Coro S. Giovanni Battista Orchestra da camera MAC "Sensazioni ...di Natale". Domenica alle ore 17 il Concerto di Natale del Rotaract è all'auditorium San Rocco, mentre alle pre 18 alla chiesa dei Cancelli il concerto di Natale è del Coro Ispettorato ANC Marche. Appuntamento clou alle 21 al teatro La Fenice con “Lo schiaccianoci” con il balletto di Siena (ingresso a pagamento e biglietti su www.vivaticket.it). Dall'8 dicembre al 7 gennaio il Comune “regala” due ore di sosta gratis in centro pagando un ticket da 10 centesimi.