Pd, si è costituito il coordinamento Marche per Bonaccini

07/12/2022 - Si è costituito il coordinamento regionale delle Marche a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del partito democratico.

“Sosteniamo Stefano Bonaccini - affermano i promotori - perché pensiamo che saprà coniugare nel miglior modo possibile esperienza di governo, capacità politica e di rappresentanza concreta dei bisogni delle persone e dei territori. Ci hanno convinto le sue parole d’ordine: lavoro, sanità e scuola pubblica, lotta alle diseguaglianze, crescita inclusiva, sostenibilità, investimento nei saperi e nelle nuove tecnologie. In lui riconosciamo una leadership forte e convincente che guiderà una opposizione alla destra senza sconti ma sempre costruttiva e che ci farà tornare a conquistare la fiducia degli italiani per vincere le prossime elezioni. Il suo progetto di partito è accogliente, plurale e paritario: donne e uomini saranno insieme protagonisti della nuova stagione democratica in cui la contaminazione delle idee e delle culture sarà un valore e non un luogo di potere fine a se stesso. Nessuno deve più pronunciare le parole “abbandono” o “scissione”. Con la sua guida costruiremo un partito democratico aperto e vincente capace di rappresentare le migliori esperienze del progressismo europeo”.

Hanno aderito da tutta la regione finora alla candidatura di Stefano Bonaccini tra gli altri Paola Allegri, Silvana Amati, Alessio Amici, Michele Amurri, Luciano Arcangeli, Alberto Bacchiocchi, Enea Barazzoni, Mario Barca, Desire’ Basili, Marco Belardinelli, Chantal Bomprezzi, Manuela Bora, Thomas Braconi, Claudio Cardinali, Patrizia Canzonetta, Anna Casini, Paola Castricini, Leonardo Catena, Romano Carancini, Floriano Casali, Claudio Cavallaro, Domenico Ceccaroli, Enrico Cencetti, Luca Ceriscioli, Michele Chiarabilli, Manuela Ciaruffoli, Matteo Ciuffreda, Francesco Comi, Loris Crucianelli, Andrea Di Virgilio, Camilla Fabbri, Giorgia Fabri, Cristian Fanesi, Emanuele Feduzi, Federica Fiordelmondo, Daniela Ghergo, Bruno Giunchetti, Andrea Gubbiotti, Alessandra Kadem, Mauro Lazzarini, Nicola Loira, Marco Luchetti, Veronica Magnani, Antonio Marcelli, Emanuela Marguccio, Antonio Mastrovincenzo, Almerino Mezzolani, Adriana Mollaroli, Paola Montecchiani, Alessia Morani, Mario Morgoni, Daniele Olivi, Donatella Paganelli, Roberto Paoloni, Matteo Pascucci, Riccardo Pasqualini, Alessandro Pellegrini, Giuseppe Pochini, Luca Polita, Ignazio Pucci, Simone Pugnaloni, Angelo Renzoni, Narciso Ricotta, Chiara Ridolfi, Alessandra Rocchetti, Carlo Sabbatini, Giorgia Sampaoli, Andrea Sartori, Giovanna Sartori, Monica Scaramucci, Cinzia Scardacchi, Gianluca Scattu, Angelo Sciapichetti, Marco Sebastianelli, Riccardo Tonti Bandini, Silvia Venerucci, Gianluca Vichi, Daniele Vilone, Leonardo Virgili.